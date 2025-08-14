Tàu hộ vệ tên lửa của QĐND Việt Nam diễu binh trên biển dịp 2/9: Có khả năng tàng hình, hỏa lực tân tiến

Những ngày này, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng diễu binh trên biển nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang bước vào giai đoạn hai, tập trung luyện các nội dung như chào cờ tàu; vận động đội hình, hợp hình; nghi lễ diễu binh tàu trên biển giữ đúng cự ly, khoảng cách quy định.

Màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ được phát trực tiếp về Quảng trường Ba Đình và qua truyền hình để phục vụ người dân sáng 2/9.

Lực lượng hải quân gồm tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm,.. đã tổ chức hợp luyện lần 3 để chuẩn bị diễu binh dịp 2/9. Nguồn: Truyền hình QPVN

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Hải quân cho biết trên Báo Chính phủ rằng lễ diễu binh có sự tham gia của các lực lượng: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Theo Quân chủng Hải quân, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ hải quân thể hiện tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9. Nguồn: Truyền hình QPVN

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng tham gia diễu binh trên biển có gì đặc biệt?

Tàu hộ vệ tên lửa 011-Đinh Tiên Hoàng của Quân chủng Hải quân hiện đang tham gia vào đội hình tập luyện trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng đại ngày 2/9 tới đây.

Theo báo Quân đội Nhân dân, tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng là tàu lớp "Gepard-3.9", được Việt Nam đặt đóng của Liên bang Nga. Sau khi nhận bàn giao và đưa vào trang bị năm 2011, lực lượng Hải quân Việt Nam hiện đã thực sự làm chủ mọi tính năng kỹ, chiến thuật của tàu hộ vệ tên lửa.

Tại thời điểm hiện tại, tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng là một trong số những chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. Tàu có khả năng tàng hình; hỏa lực mạnh; có khả năng hoạt động độc lập và tổ chức huấn luyện đường dài; huấn luyện cất và hạ cánh máy bay lên thẳng săn ngầm Ka-28.

Tàu Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Taù có chiều dài 102 m, rộng 13,7 m, lượng dãn nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, tốc độ 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý, thời gian chạy liên tục trên biển 20 ngày đêm, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.

Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công tân tiến như tên lửa chống tàu Uran-E (Kh35), pháo hạm đa năng AK-176, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không đa năng Palma, ống phóng ngư lôi 533 mm, báo Người lao động cho biết.

Phía đuôi tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm Ka-28. Với nhiệm vụ chính là chống tàu ngầm, Ka-28 được trang bị các thiết bị và vũ khí có thể phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm.

Cận cảnh tàu Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: VOV

Tàu hộ vệ tên lửa có thể theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm; đồng thời phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác chiến theo biên đội.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, hiện là thuyền trưởng tàu 011-Đinh Tiên Hoàng cho biết trên VOV News rằng: Tàu còn được mệnh danh là “Báo biển” vì có rất nhiều tính năng hiện đại, khác với những con tàu chiến đấu mặt nước khác.

“Một trong những nét đặc biệt của chiến hạm là hệ thống xử lý thông tin chiến đấu gồm những trang thiết bị hiện đại so với nhiều tàu chiến trên thế giới và hệ thống vũ khí thông minh tự tìm mục tiêu. Hệ thống vũ khí của tàu tinh khôn hơn. Con người không phải trực tiếp bóp cò mà tác chiến chỉ bằng một cái click chuột trên hệ thống tác chiến điện tử”, Trung tá Cường nhấn mạnh với báo trên.

Máy bay săn ngầm Ka-28 trên tàu 011-Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

