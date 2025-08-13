Pháo phòng không 57mm của QĐND Việt Nam tham gia diễu binh 2/9: Tầm bắn hiệu quả 4.300m, chống UAV

Sáng 13/8, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 3 để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tham gia khối xe, pháo quân sự có lực lượng phương tiện từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học và nhiều phương tiện khác.

Trong đội hình khối xe, pháo quân sự có sự tham gia của pháo phòng không 57mm. Trong chiến tranh, pháo phòng không 57mm đã giành được nhiều chiến công xuất sắc, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Pháo phòng không 57mm là một trong những loại pháo phòng không uy lực từng bắn hạ nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ vững chắc bầu trời Hà Nội năm 1972, báo An ninh Thủ đô cho biết.

Xe pháo phòng không 57mm tiến vào lễ đài tại buổi Tổng hợp luyện lần 1 ngày 17/7 tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Ảnh: Phong Sơn



Phiên bản nâng cấp đặc biệt của pháo phòng không 57mm

Trong triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, bên cạnh những khí tài mới và hiện đại như xe tăng T90, máy bay A10, xe chiến đấu bộ binh BMP3 thì loạt pháo phòng không 57mm dù có tuổi đời hơn nửa thập kỷ vẫn gây được sự chú ý của nhiều người đam mê quân sự bởi bản nâng cấp đặc biệt.

Phiên bản nâng cấp của pháo 57mm do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) mang tới trưng bày. Viettel đã tự động hóa hoạt động của các đơn vị pháo phòng không 57mm.

Theo báo Quân đội nhân dân, tổ hợp pháo phòng không 57mm được giới thiệu với nhiều cải tiến quan trọng, nổi bật là sự tích hợp hệ thống radar và quang điện tử. Sự kết hợp này giúp nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến, đặc biệt trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ phản ứng và khả năng xử lý mục tiêu đóng vai trò then chốt.

Theo thông tin kỹ thuật, pháo 57mm có tầm bắn hiệu quả 4.300m. Với bộ khí tài mới, tầm bắn, tốc độ phản ứng và khả năng chuyển trạng thái tác chiến được cải thiện rõ rệt. Hệ thống bao gồm radar, cụm quang điện tử, hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp, quản lý chiến trường, thông tin liên lạc, nguồn điện và các cụm pháo 57mm.

Chiếc xe ngoài cùng phía bên trái là hệ thống radar tìm kiếm và dẫn bắn mục tiêu của tổ hợp. Ảnh: Báo Nhân dân chụp tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Phiên bản nâng cấp của pháo 57mm hỗ trợ bốn chế độ tác chiến: dẫn bắn bằng radar, dẫn bắn quang điện tử, chế độ tổ hợp và chế độ chỉ thị độ cao. Các cụm pháo 57mm kết nối với xe chỉ huy và hệ thống dẫn bắn qua tín hiệu hữu tuyến, vận hành điện giúp đơn giản hóa thao tác. Ở chế độ tự động, kíp chiến đấu chỉ cần đảm nhiệm việc nạp đạn; trong tình huống khẩn cấp, hệ thống có thể chuyển sang điều khiển thủ công, báo Nhân Dân cho hay.

Được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu chiến lược, phiên bản nâng cấp của pháo 57mm đặc biệt hiệu quả trước các mối đe dọa đường không bay thấp, như thiết bị bay không người lái (UAV), góp phần củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh các loại vũ khí công nghệ cao ngày càng phổ biến.

Trong tác chiến phòng không, pháo 57mm có tầm bắn hiệu quả 4.300m. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân chụp tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024