Theo Tạp chí Military Watch (MW), Nga đã phát triển một loại tên lửa chống tăng mới tên là Khrizantema-M để trang bị cho trực thăng Mi-28. Những máy bay lên thẳng này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các phi công đánh giá Mi-28 sở hữu những đặc tính bay độc đáo và đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho người điều khiển.

Trước đó, báo chí Nga cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã hoàn thành phiên bản cải tiến mới nhất của tên lửa chống tăng dẫn đường Khrizantema-M, kết hợp tầm bắn xa với khả năng bay ở tốc độ siêu âm.

Một đại diện của Công ty "Hệ thống chính xác cao" cho biết, tên lửa này được thiết kế để phóng từ trực thăng chiến đấu và hiện đang được sử dụng cho cả nhiệm vụ phòng không.

Nguồn tin của hãng thông tấn giải thích rằng những đặc điểm như vậy sẽ cho phép phi hành đoàn máy bay hoặc trực thăng duy trì vị trí ngoài vùng nguy hiểm.

Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec đã giới thiệu Khrizantema-M như một hệ thống vũ khí bổ sung cho dòng trực thăng Mi-28. Nó sẽ được lắp đặt cùng với LMUR (tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ) - loại đạn đã chứng tỏ hiệu quả trong các trận chiến khốc liệt với tầm bắn tương đối xa, hơn 25km.

Theo các báo cáo, Khrizantema-M sẽ được tích hợp chủ động không chỉ với bệ phóng trên mặt đất mà còn với cả trực thăng tấn công. Những chiếc Mi-28 của Nga đã đóng vai trò quan trọng ở Ukraine trong 4 năm qua.

Vào thời điểm đó, mẫu trực thăng này là tiên phong trong việc cung cấp mức độ an toàn cao nhất cho kíp lái: Cabin bằng titan được bảo vệ bởi kính chống đạn và các tấm gốm có khả năng chịu được đạn 20mm.

Mặc dù có lớp giáp dày, trực thăng Mi-28 lại sở hữu khả năng cơ động vượt trội. Chúng có thể duy trì góc nghiêng lên đến 70 độ, so với 45 - 60 độ của Mi-24 tiền nhiệm mà chúng được thiết kế để thay thế.

Khả năng chịu gia tốc thẳng đứng 2,8G của Mi-28, so với chỉ 1,8G của Mi-24, cho phép thực hiện các vòng cua hẹp hơn. Những đặc điểm độc đáo này được bổ sung bởi các động tác nhào lộn trên không, bao gồm cả vòng lượn, và khả năng đánh lừa radar của hầu hết các hệ thống phòng không bằng cách bay nhanh về phía sau hoặc sang ngang.

Tên lửa Khrizantema-M mang lại sức mạnh mới cho trực thăng Mi-28.

Báo chí Nga nhận định, giống như Ka-52, Mi-28 là ví dụ mới nhất về một loại trực thăng tấn công được phát triển gần như từ con số không. Các đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó, Mi-24, Mi-35 và Apache - loại trực thăng chủ lực của NATO, đã được đưa vào phục vụ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đều tỏ ra thua kém.

Trực thăng Nga có thể mang tới 16 tên lửa chống tăng và được trang bị radar sóng mm trên trục chính, tương tự hệ thống Longbow của NATO, cho phép xác định mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.

Các cảm biến bổ sung bao gồm hệ thống hồng ngoại nhìn phía trước, hệ thống giám sát video trong điều kiện ánh sáng yếu và máy đo khoảng cách laser.

Bên cạnh các cuộc thử nghiệm chiến đấu chuyên sâu tại chiến trường Ukraine, các trực thăng này cũng đã được sử dụng trong hoạt động chống khủng bố ở Syria. Nhiều video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy trực thăng Mi-28 thực hiện các cuộc tấn công dữ dội, đánh trúng nhiều vị trí của Quân đội Ukraine.

Máy bay lên thẳng này chủ động sử dụng thiết bị ảnh nhiệt để phát hiện bộ binh và xe bọc thép, đồng thời phóng tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr có khả năng xuyên giáp dày tới 750mm, với tối đa 16 đạn.

Trong những tình huống khác, trực thăng Nga được quan sát thấy thường xuyên sử dụng rocket 80mm và 122mm, cũng như tên lửa chống tăng điều khiển bằng sóng vô tuyến 9K121 "Vikhr" và loại LMUR đã đề cập ở trên.

Mục tiêu chính của những vũ khí này là các cứ điểm của Ukraine dọc theo tiền tuyến. Nga vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp tục phát triển và cải tiến các mẫu trực thăng tấn công.

Đối thủ cạnh tranh gần nhất của Mi-28 có thể sớm xuất hiện ở Trung Quốc là chiếc Z-21 đầy triển vọng, mà Bắc Kinh dự định đưa vào sản xuất hàng loạt vào đầu những năm 2030.