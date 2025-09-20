Trực thăng không người lái biến hình thành cỗ máy thả tiếp tế siêu chính xác

Trực thăng không người lái chạy hoàn toàn bằng điện Black Eagle 50E được trang bị hệ thống thả hàng chính xác DropAir trong các chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Steadicopter

Trực thăng không người lái ngày càng phát triển vượt ra ngoài vai trò trinh sát và giám sát, với các hệ thống mới cho phép chúng đảm nhiệm cả nhiệm vụ tiếp tế chính xác.

Các nhà sản xuất drone Israel, Steadicopter và ParaZero, đã hợp tác để thực hiện tầm nhìn này, trang bị cho trực thăng không người lái chạy hoàn toàn bằng điện Black Eagle 50E hệ thống thả hàng chính xác DropAir của ParaZero.

Bản nâng cấp biến mẫu máy bay này thành nền tảng tiếp tế nhanh, có khả năng thả tự động các bộ dụng cụ y tế, đạn dược hoặc phụ tùng thay thế với độ chính xác cao.

DropAir hoạt động ra sao?

DropAir kết hợp cơ chế triển khai dù hai chế độ với các thuật toán thả nâng cao nhằm giảm thiểu độ trôi, ngay cả trong điều kiện gió mạnh hoặc khu vực mất tín hiệu GPS.

Kết hợp cùng khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng, thời gian bay lâu và kích thước nhỏ gọn của Black Eagle 50E, hệ thống này có thể hỗ trợ các lực lượng ở tiền tuyến cũng như các nhiệm vụ nhân đạo.

Noam Lidor, Giám đốc điều hành (CEO) của Steadicopter, cho biết: “Sự hợp tác này với ParaZero mang lại một cấp độ mới về sự linh hoạt và chính xác cho hậu cần trên không. Cùng nhau, chúng tôi cho phép lực lượng hoạt động thông minh và nhanh hơn — cung cấp tiếp liệu chính xác nơi và khi cần, không thỏa hiệp về độ chính xác hay an toàn.”

Máy bay trực thăng không người lái Black Eagle 50E của Steadicopter bay trên bầu trời quang đãng. Ảnh: Steadicopter

Hướng phát triển

Sự hợp tác gần đây đã được Cơ quan Kiểm soát Xuất khẩu Quốc phòng Israel phê duyệt, mở đường cho khách hàng quốc tế.

Ngành drone của Israel hiện tạo ra khoảng 500 triệu USD xuất khẩu mỗi năm, theo Center for a New American Security. Việc tích hợp DropAir được coi là cơ hội để mở rộng dấu ấn đó.

Ariel Alon, Giám đốc điều hành (CEO) của ParaZero, bổ sung: “Tầm nhìn chung của chúng tôi nhằm nâng cao năng lực bay không người lái được phản ánh qua việc tích hợp này.

Với DropAir, Black Eagle 50E trở thành công cụ mạnh mẽ cho việc chuyển giao hàng không chính xác trong những môi trường đòi hỏi cao.”