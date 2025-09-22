Trực thăng khổng lồ Mi-26 theo 'Quân đoàn châu Phi' xuất hiện tại Mali

Những bức ảnh xác nhận sự hiện diện của trực thăng khổng lồ Mi-26 đã được chuyên mục top_force đăng tải trên trang X. Trước đó, không có thông tin nào về việc điều động phương tiện này tới quốc gia châu Phi.

Chiếc trực thăng nói trên có thể thuộc quyền quản lý của cái gọi là "Quân đoàn châu Phi" - một cơ quan thực tế do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát. Xét theo bức ảnh, nó đang được sử dụng để cơ động binh sĩ của chính quyền quân sự hiện đang nắm quyền ở Mali.

Mi-26 cho phép Quân đội Nga và đồng minh nhanh chóng di chuyển các đơn vị tác chiến lớn đến những khu vực xa xôi, tránh việc cơ động trên bộ đầy rủi ro, nơi các đoàn xe thường bị quân nổi dậy tấn công.

Ngoài ra nhờ khả năng mang theo xe bọc thép, lượng lớn đạn dược và lương thực trong một chuyến bay, những chiếc trực thăng này tăng cường đáng kể hoạt động hậu cần cho nhiệm vụ của Nga trong khu vực.

Ngoài trực thăng vận tải, Moskva còn có máy bay chiến đấu tại quốc gia này. Ví dụ vào tháng 6, có thông tin cho biết oanh tạc cơ Su-24 của Nga đã được triển khai tại Mali.

Trực thăng hạng nặng Mi-26 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Mi-26 là trực thăng vận tải quân sự hạng nặng của Liên Xô và hiện nay là của Nga, vẫn là máy bay lên thẳng sản xuất hàng loạt lớn nhất thế giới. Nó cất cánh lần đầu tiên vào năm 1977 và được chế tạo từ đầu những năm 1980.

Điểm khác biệt chính của Mi-26 là khả năng mang tải trọng độc đáo, nó có thể mang theo tới 20 tấn hàng hóa, cho phép cơ động xe bọc thép, hệ thống pháo binh, công trình xây dựng hoặc các nhóm quân nhân lớn.

Thiết kế của trực thăng bao gồm một cánh quạt 8 lá và 2 động cơ turbine trục mạnh mẽ, đảm bảo sự ổn định khi bay ngay cả khi mang tải trọng tối đa.

Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 56 tấn, khiến nó trở thành trực thăng sản xuất hàng loạt nặng nhất thế giới. Chiếc máy bay cao hơn 8 mét, chiều dài thân hơn 40 mét. Đường kính cánh quạt khoảng 32 mét.

Tầm bay của trực thăng phụ thuộc vào tải trọng. Ở chế độ vận tải không cần bình nhiên liệu phụ, con số khoảng 800 km. Với tải trọng giảm hoặc có bình nhiên liệu phụ, tầm bay có thể tăng lên 1.900 - 2.000 km. Tốc độ bay của Mi-26 là khoảng 255 km/giờ và vận tốc tối đa lên tới 295 km/giờ.