"Tập đoàn Rostec đang hợp tác với Trung Quốc trong việc phát triển một loại trực thăng vận tải hạng nặng thế hệ mới đầy triển vọng và việc ra mắt thị trường của nó sẽ gây tiếng vang lớn", ông Viktor Kladov, Giám đốc hợp tác quốc tế của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

"Hiện tại chúng tôi đang hợp tác với công ty Avicopter của Trung Quốc (một bộ phận của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc - AVIC) để phát triển một loại trực thăng vận tải hạng nặng tiên tiến, thế hệ mới.

Hiện phương tiện này đang trong giai đoạn phát triển, nó sẽ nặng hơn Mi-171 nhưng nhẹ hơn Mi-26", ông V. Kladov thông báo bên lề Triển lãm Nga - Trung lần thứ 10 tại Cáp Nhĩ Tân.

Ông Kladov lưu ý thêm, Mi-26 là trực thăng lớn nhất thế giới với khả năng nâng tải 20 tấn, Mi-171 nâng được 10 - 12 tấn. "Máy bay của Nga - Trung Quốc sẽ có khả năng nâng tải 14 - 16 tấn”.

"Chúng tôi đang phát triển các linh kiện và cụm lắp ráp cho phía Trung Quốc, những thứ mà họ hiện đang gặp khó khăn, cụ thể là hộp số và hệ thống truyền động.

Tất cả các công việc theo hợp đồng đã được hoàn thành đầy đủ và việc sản xuất trực thăng hạng nặng thế hệ tiếp theo hiện đang được Chính phủ Trung Quốc kiểm toán.

Sau khi cuộc kiểm toán hoàn tất, chúng tôi có thể chuyển sang công việc thực tế là tổ chức sản xuất", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Kladov cho biết.

Giám đốc hợp tác quốc tế của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Viktor Kladov.

Ông Kladov giải thích thêm, trực thăng nói trên được phía Trung Quốc thiết kế chính, và Tập đoàn Rostec đang hoàn tất "các hợp đồng riêng biệt cho việc tạo ra những bộ phận và cụm lắp ráp riêng lẻ".

"Công việc đang được tiến hành và sẽ tạo nên một tiếng vang lớn khi cỗ máy mới được phát triển chung này ra mắt thị trường... Đây là một dự án mang tính bước ngoặt; không chỉ là hợp tác mà còn cùng phát triển, cùng sản xuất và cùng đưa vào sử dụng một cỗ máy rất thú vị và được thị trường Trung Quốc săn đón", ông Kladov nói thêm.

Theo nhận xét, ở Nga không có thị trường cho loại máy bay này, vì Liên bang Nga đã có trực thăng Mi-26, phương tiện nói trên cũng đang được sử dụng ở Trung Quốc.

"Họ cần một máy bay trực thăng vận tải hạng nặng với khả năng nâng tải từ 14 đến 16 tấn, đặc biệt là cho khu vực Tây Tạng. Vì vậy Trung Quốc vô cùng quan tâm đến việc phát triển loại máy bay này và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với họ về vấn đề này". ông V. Kladov kết luận.