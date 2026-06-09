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Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Minh Hạnh
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Tờ New York Times cho biết, một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz.

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz: Tin tức nóng 2026 - Ảnh 1.

Trực thăng Apache. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ New York Times , vụ tai nạn xảy ra hôm 8/6, trong bối cảnh Iran và Israel nối lại các cuộc tấn công qua lại.

Báo cáo không nêu rõ liệu chiếc Apache bị bắn hạ bởi hỏa lực Iran hay gặp sự cố kỹ thuật hoặc vấn đề nào khác.

Hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng đã được giải cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng Apache, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay tấn công F/A-18 và F-35, như một phần trong nỗ lực quyết liệt của Bộ Tư lệnh Trung tâm nhằm thách thức việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Iran đã bắn hạ khoảng 30 máy bay không người lái Reaper. Một số máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị phá huỷ bởi hoả lực đối phương và do đồng minh bắn nhầm. Nhưng đây là chiếc trực thăng Apache đầu tiên của Mỹ bị rơi trong cuộc xung đột này.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ - được trang bị tên lửa Hellfire - đã tuần tra eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tàu nhỏ và bắn hạ máy bay không người lái của Iran.

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Tags

trực thăng Apache

Eo biển Hormuz

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