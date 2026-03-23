Liên danh đơn vị tư vấn dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa có hồ sơ đề xuất phương án tuyến cho dự án.

Theo đơn vị tư vấn, hướng tuyến của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được nghiên cứu theo nguyên tắc không làm thay đổi dòng chảy, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể, đồng thời hạn chế tối đa tác động tới khu dân cư, các khu du lịch và hệ thống di tích lịch sử – văn hóa dọc hai bên sông. Việc lựa chọn phương án cũng đặt mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và đảm bảo yếu tố cảnh quan ven sông.

Bên cạnh đó, tuyến đường được tính toán kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt là các cầu qua sông Hồng, nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận tiện. Phương án cũng gắn với quy hoạch sử dụng đất để khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần hình thành các khu đô thị và không gian công cộng hiện đại.

Trục đường ven sông Hồng đoạn qua cầu Tứ Liên (phường Hồng Hà)

Tuyến đường được quy hoạch chạy dọc hai bên sông Hồng, gồm 2 trục:

Tuyến tả sông Hồng: dài khoảng 35km, từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng giáp địa phận tỉnh Hưng Yên.

Tuyến hữu sông Hồng: kéo dài từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) đến khu vực cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân) tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 45,34km.

Quy mô tuyến được tính toán dựa trên quy hoạch, lưu lượng giao thông và tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Theo Quyết định 1045 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở: Quy mô tuyến không đồng nhất, dao động từ 4–10 làn xe tùy đoạn, chiều rộng nền từ 40-60m (bao gồm cả đường gom chân đê).

Đơn vị tư vấn kiến nghị quy mô đồng bộ cho 2 tuyến đường Hữu Hồng và Tả Hồng cụ thể như sau: Tuyến Đại lộ sông Hồng là đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Quy mô này được cho là phù hợp TCVN 2022 và lưu lượng giao thông. Tuyến đường gom được đề xuất mặt đường 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 60 km/h.

Các chỉ tiêu kỹ thuật khác như bán kính cong, tầm nhìn, độ dốc… đều tuân theo tiêu chuẩn đường đô thị hiện hành, đảm bảo an toàn và khả năng khai thác lâu dài.

Theo đơn vị tư vấn, tuyến đại lộ sẽ đóng vai trò trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Bắc – Nam sông Hồng; Xương sống phát triển không gian đô thị ven sông; Tạo quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế – dịch vụ; Việc đầu tư đồng bộ hai tuyến đường hai bên sông được kỳ vọng sẽ: Giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô hiện hữu; Mở rộng không gian phát triển đô thị; Tăng khả năng kết nối các khu vực đang phát triển; Phương án thiết kế sơ bộ tuyến đại lộ ven sông Hồng đang được xây dựng trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đồng thời bám sát định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông.

Đối với các cầu hiện hữu như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, phương án thiết kế ưu tiên lựa chọn vị trí giao cắt hợp lý, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Với các cầu đang triển khai hoặc đã được phê duyệt như Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở, hướng tuyến được nghiên cứu để hạn chế tối đa xung đột với phương án thiết kế đã có.

Dọc tuyến, nhiều di tích văn hóa – lịch sử quan trọng được đặc biệt lưu ý như đền, chùa, đình làng… nhằm đảm bảo giữ gìn không gian văn hóa truyền thống.

Ở bờ Tả sông Hồng, tuyến cơ bản bám theo đê hiện hữu, có điều chỉnh cục bộ để tránh khu dân cư, công trình tâm linh và tận dụng quỹ đất bãi sông. Một số đoạn tuyến đi trùng hoặc gần với các trục giao thông lớn, kết nối với các cầu như Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Trong khi đó, tuyến bờ Hữu sông Hồng, cũng được thiết kế bám đê, kết hợp điều chỉnh hướng tuyến để tránh các công trình nhạy cảm, đồng thời đảm bảo kết nối hiệu quả với các cầu vượt sông và trục giao thông chính...