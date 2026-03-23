Mức phạt lỗi xe máy vượt bên phải theo quy định mới nhất

An Yên |

Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt hành chính với hành vi vượt bên phải trong trường hợp không được phép với xe máy.

Khi nào xe máy được vượt bên phải mà không bị phạt?

Vượt phải là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nếu thực hiện sai quy tắc. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển xe chỉ được phép vượt bên phải trong những trường hợp rất cụ thể, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi vượt thì các xe phải vượt bên trái, trừ các trường hợp vượt về bên phải:

- Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái

- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái.

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi vượt thì các xe phải vượt bên trái. (Ảnh minh họa).

Các trường hợp không được vượt xe theo khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024:

- Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024;

- Trên cầu hẹp có một làn đường;

- Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế;

- Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Khi gặp xe ưu tiên;

- Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

- Trong hầm đường bộ.

Mức phạt lỗi vượt bên phải với xe máy theo quy định mới nhất

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2025 đã quy định về mức phạt đối với lỗi vượt bên phải đối với xe máy.

Cụ thể, Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt hành chính với hành vi vượt bên phải trong trường hợp không được phép với xe máy:

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

