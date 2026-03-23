Khi nào xe máy được vượt bên phải mà không bị phạt?

Vượt phải là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nếu thực hiện sai quy tắc. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển xe chỉ được phép vượt bên phải trong những trường hợp rất cụ thể, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi vượt thì các xe phải vượt bên trái, trừ các trường hợp vượt về bên phải:

- Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái

- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái.

Các trường hợp không được vượt xe theo khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024:

- Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024;

- Trên cầu hẹp có một làn đường;

- Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế;

- Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Khi gặp xe ưu tiên;

- Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

- Trong hầm đường bộ.

Mức phạt lỗi vượt bên phải với xe máy theo quy định mới nhất

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2025 đã quy định về mức phạt đối với lỗi vượt bên phải đối với xe máy.

Cụ thể, Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt hành chính với hành vi vượt bên phải trong trường hợp không được phép với xe máy: