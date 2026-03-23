Đại lộ Thăng Long là đại lộ dài nhất Việt Nam, với chiều dài gần 30km và chiều rộng trung bình 140m, được đưa vào khai thác từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại lộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị, gồm làn đường cao tốc ở giữa và đường gom hai bên, với quy mô nhiều làn xe, đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các khu đô thị mới, khu công nghệ cao Hòa Lạc và các tỉnh phía Tây.

Sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã trở thành trục phát triển quan trọng, góp phần giãn dân khu vực nội đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây Thủ đô.