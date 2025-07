Trụ trì "siêu giàu" của Thiếu Lâm Tự bị điều tra

Theo thông báo của Văn phòng Quản lý Thiếu Lâm Tự vào tối 27-7, hòa thượng Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc có hành vi tham ô, chiếm dụng vốn dự án và tài sản của chùa, đồng thời có dấu hiệu phạm tội hình sự khi duy trì quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, thậm chí được cho là đã có con.

Văn phòng Quản lý Thiếu Lâm Tự xác nhận hòa thượng Thích Vĩnh Tín đang đối mặt cáo buộc vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo và bị nhiều cơ quan điều tra. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và kết luận sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó ngày 26-7, truyền thông Trung Quốc loan tin hòa thượng Thích Vĩnh Tín bị đưa đi điều tra từ ngày 24-7.

Còn tờ Economic Observer đưa tin hòa thượng Thích Vĩnh Tín bị cảnh sát bắt ngày 25-7 tại Tân Hương, một thành phố công nghiệp ở phía Bắc tỉnh Hà Nam.

Trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: HK01

Trang web tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Qichacha cho biết hòa thượng Thích Vĩnh Tín đang liên kết với 8 tổ chức. Ba trong số đó vẫn đang hoạt động, 5 công ty đã hủy đăng ký.

Theo trang HK01, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh được cho là "thông báo tình hình an ninh" của công an TP Khai Phong, cáo buộc hòa thượng Thích Vĩnh Tín dẫn theo 34 người, bao gồm người tình và các con riêng, định lên chuyến bay từ sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) sang Los Angeles (Mỹ) thì bị chặn lại.

Tuy nhiên, sau đó, tài khoản chính thức của công an TP Khai Phong trên WeChat có tên "Bình An Khai Phong" phản hồi rằng văn bản lan truyền là giả mạo. Phía công an đang tiến hành "các hoạt động nghiệp vụ liên quan".

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín có một tài khoản Weibo hoạt động từ năm 2018, trung bình đăng hơn 1 bài mỗi ngày và thu hút hơn 870.000 người theo dõi. Thế nhưng sư Thích Vĩnh Tín không đăng bài nào kể từ ngày 24-7.

Theo bài đăng ngày 8-7 trên trang web chính thức của Thiếu Lâm Tự, lần xuất hiện công khai cuối cùng của hòa thượng Thích Vĩnh Tín là khi tham dự cuộc họp của các nhà sư vào ngày hôm trước.

Hồi năm 2020, trang Sina từng có một bài viết nói về khối tài sản khổng lồ của hòa thượng Thích Vĩnh Tín. Trang này tiết lộ sư Thích Vĩnh Tín sở hữu tổng tài sản lên tới 3 tỉ USD và mỗi năm, ông có thể kiếm tới 300 triệu USD.

Những năm gần đây, sự phát triển theo hướng thương mại hóa khiến Thiếu Lâm Tự thu về số tiền khổng lồ hàng năm từ các hoạt đồng từ thiện, phúc lợi xã hội, võ thuật, y học, nghệ thuật… Sina cho biết một lượng lớn tiền bạc được cho là đã chảy vào túi của trụ trì Thiếu Lâm Tự.

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, tên tục Lưu Ứng Thành, sinh năm 1965, quê tỉnh An Huy. Theo trang web chính thức của Thiếu Lâm Tự, ông đến chùa năm 1981 và trở thành trụ trì của chùa năm 1999.