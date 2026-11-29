Galaxy S26 FE dường như đã vượt xa những gì mà người dùng mong đợi về một mẫu điện thoại tầm trung có giá cả hợp lý.

Galaxy S26 FE tuy không phải là một màn ra mắt quá bùng nổ, nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng so với các thế hệ tiền nhiệm nhờ thiết kế mỏng nhẹ hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và viên pin dung lượng lớn hơn.

Sau khoảng hai tuần trải nghiệm thực tế, cây bút Hadlee Simons từ Android Authority cho rằng Galaxy S26 FE dường như đã vượt xa những gì mà người dùng mong đợi về một mẫu điện thoại tầm trung có giá cả hợp lý.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Cái gì chưa hỏng thì đừng sửa, cứ làm cho rẻ đi là được?

Những ai đang kỳ vọng một sự cải tiến về thiết kế trên Galaxy S26 FE so với thế hệ trước có lẽ sẽ không đạt được kỳ vọng. Trên thực tế, thiết bị mới của Samsung vẫn giống như S25 FE.

Máy nặng hơn một chút không đáng kể (193g so với 190g) và độ dày gần như giữ nguyên. Thiết bị vẫn duy trì bộ khung nhôm quen thuộc kết hợp cùng mặt lưng kính.

Dẫu vậy, một thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc chuyển từ thiết kế cụm camera đặt rời từng ống kính sang dạng đảo camera liền khối.

Cá nhân tôi không hề thích sự thay đổi này bởi phần đảo camera rõ ràng được làm bằng nhựa rẻ tiền. Có lẽ Samsung buộc phải cắt giảm chi phí ở đâu đó trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giá RAM hiện nay.

Mẫu điện thoại FE năm 2026 của Samsung vẫn mang lại độ bền đáng nể nhờ chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và kính cường lực Gorilla Glass Victus Plus.

Giá như máy được nâng cấp lên loại kính bảo vệ thế hệ mới hơn sau ba đời liên tiếp dùng Victus Plus thì sẽ trọn vẹn hơn, nhưng nhìn chung thiết bị vẫn đủ sức chống chịu tốt trước những cú va đập hay rơi rớt thông thường.

Galaxy S26 FE cũng tiếp tục sử dụng tấm nền OLED 6,7 inch độ phân giải FHD+ tương tự như trên Galaxy S25 FE. Tôi hoàn toàn không gặp bất kỳ khó khăn nào khi sử dụng máy dưới trời nắng gắt, bởi độ sáng màn hình là quá đủ cho các tình huống ngoài trời.

Tuy nhiên, tôi vẫn kỳ vọng máy được trang bị tấm nền LTPO tiết kiệm điện năng hơn giống như các người anh em cùng dòng, thay vì màn hình LTPS hiện tại.

Quyết định này đồng nghĩa với việc tần số quét của màn hình chỉ có thể hạ xuống mức tối thiểu 30Hz thay vì 1Hz như trên các mẫu flagship Galaxy tiêu chuẩn, về mặt lý thuyết sẽ phần nào ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Bản nâng cấp hiệu năng được chờ đợi từ lâu

Sau hai thế hệ gắn bó với dòng chip Exynos 2400, Samsung cuối cùng đã chịu thay đổi trên Galaxy S26 FE. Lần này, máy được trang bị vi xử lý Exynos 2500 của năm 2025 trên toàn cầu.

Đi kèm với đó là dung lượng RAM 8GB – một con số có phần khiêm tốn đối với một chiếc smartphone cận cao cấp trong năm 2026.

Kết quả đo đạc trên Geekbench 6 cho thấy máy tụt lại một khoảng khá xa so với Galaxy S26 tiêu chuẩn chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy về hiệu năng CPU.

Cụ thể, Galaxy S26 nhanh hơn khoảng 48% ở bài kiểm tra đơn nhân và 37% ở điểm số đa nhân. Điều này không quá bất ngờ vì Exynos 2500 vốn là con chip của thế hệ trước. Dù vậy, Galaxy S26 FE vẫn cho thấy bước tiến rõ rệt so với người tiền nhiệm khi mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn khoảng 15%.

Còn hiệu năng duy trì dưới tác vụ nặng kéo dài thì sao? Khi chạy một vài bài kiểm tra độ ổn định trên 3DMark, tin vui là máy đạt độ ổn định tốt hơn cả Galaxy S26.

Thiết bị duy trì mức nhiệt trung bình 42°C và đạt đỉnh ở 45°C, tương đồng với các mẫu máy anh em cùng dòng.

Dĩ nhiên, luôn có sự khác biệt lớn giữa điểm số benchmark và trải nghiệm thực tế. Galaxy S26 FE vận hành mượt mà trong mọi thao tác vuốt chạm chuyển cảnh, mở ứng dụng hay chạy đa nhiệm.

Galaxy S26 FE sở hữu viên pin 4.900mAh tương tự thế hệ trước, đồng nghĩa Samsung đặt trọn kỳ vọng vào khả năng tối ưu điện năng của con chip Exynos 2500 để cải thiện thời lượng sử dụng.

Đáng tiếc là bài kiểm tra thời lượng pin tiêu chuẩn cho thấy bản FE có sức bền kém hơn đáng kể so với Galaxy S26 Ultra dù dung lượng pin gần như tương đương.

Về trải nghiệm sử dụng thực tế, Galaxy S26 FE vẫn có thể trụ được hai ngày nếu dùng ở mức độ nhẹ nhàng. Với nhu cầu thông thường như nhắn tin WhatsApp, lướt Instagram, duyệt web và xem một chút YouTube, bạn có thể sạc máy cách ngày.

Con số này không quá ấn tượng trong kỷ nguyên của những viên pin 7.000mAh, 8.000mAh hay thậm chí 10.000mAh hiện nay, nhưng nhìn chung là ngang ngửa với S25 FE.

Khi máy cạn pin, bạn có thể tận dụng công nghệ sạc nhanh có dây 45W hoặc sạc không dây 15W. Dữ liệu thử nghiệm sạc ghi nhận máy nạp từ 2% lên 100% trong vòng 63 phút – một con số khá ổn.

Thiết bị đạt công suất đỉnh khoảng 42W và duy trì quanh ngưỡng này trong khoảng 8 phút, với công suất trung bình đạt 22W. Đây là một điểm sáng đáng khen nếu so với chiếc Redmi Note 17 Pro Max, mẫu máy chỉ giữ được mức ~80W trong vỏn vẹn một phút dù quảng cáo sạc nhanh tới 100W.

Điều này một lần nữa chứng minh rằng con số công suất trên giấy tờ không phản ánh tất cả như cách nhiều hãng sản xuất vẫn muốn người dùng tin tưởng.

Vẫn cụm camera cũ, chỉ khác mỗi năm ra mắt

Samsung đã không hề thay đổi hệ thống camera sau trên dòng Galaxy FE kể từ thời S23 FE, thậm chí thông số các ống kính phụ gần như giữ nguyên (chỉ thay đổi đôi chút về cảm biến) từ tận chiếc S20 FE ra mắt năm 2020.

Vì vậy, tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy S26 FE bê nguyên cụm camera sau cũ lên máy. Cụ thể, máy bao gồm cảm biến chính 50MP kích thước 1/1.56-inch, ống kính tele 3x 8MP thuộc phân khúc giá rẻ và camera góc siêu rộng 12MP.

Camera chính 50MP này không có gì quá nổi bật trên thông số kỹ thuật, vốn tương đồng với bộ đôi S26 và S26 Plus tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, bạn sẽ không thể có được hiệu ứng xóa phông quang học nông ấn tượng trên cảm biến này.

Tuy nhiên, ảnh chụp ban ngày giữ lại mức độ chi tiết dễ chịu và Samsung cũng không lạm dụng việc làm nét quá đà. Ảnh chụp thiếu sáng xuất hiện nhiễu hạt khá rõ, nhưng vẫn giữ đủ chi tiết khi bạn phóng to để xem lại.

Điểm gây thất vọng nhất về camera trên Galaxy S26 FE chính là ống kính tele 3x 8MP. Đôi khi camera này vẫn cho ra những bức ảnh vượt kỳ vọng ở mức zoom 3x với độ chi tiết khá và thuật toán xử lý màu sắc tự nhiên. Thế nhưng, hiện tượng viền tím và cháy sáng lại xảy ra thường xuyên.

Việc hãng khăng khăng giữ lại một ống kính tele "cổ lỗ sĩ" càng trở nên đáng trách khi các đối thủ như Nothing, OPPO, Xiaomi và nhiều thương hiệu khác đều đã trang bị camera tele 50MP cho những mẫu máy tầm trung của họ. Thậm chí chỉ cần một cảm biến 12MP 3x thôi cũng đã là một bước nhảy vọt so với ống kính 8MP này.

Ở chiều hướng tích cực, Galaxy S26 FE được thừa hưởng các tính năng mới của One UI 9 như chống rung khóa đường chân trời (Horizon Lock) và My FanCam.

Tính năng My FanCam cho phép tự động cắt khung hình và bám nét theo chủ thể để tạo thành một video riêng sau khi quay. Trong khi đó, Horizon Lock mang lại khả năng ổn định khung hình ấn tượng, giữ khóa đường chân trời lên tới 90 độ ở độ phân giải 1440p/30fps.

Phần mềm: Lý do chính để chọn mua điện thoại Samsung

Thế mạnh lớn nhất của Samsung tiếp tục nằm ở giao diện tùy biến Android One UI.

Trên Galaxy S26 FE, One UI 9 mang đến đầy đủ các tính năng AI quen thuộc như tóm tắt trang web/bản ghi âm/tài liệu, lọc tạp âm Audio Eraser, chỉnh sửa ảnh tạo sinh cùng hàng loạt tiện ích hỗ trợ cuộc gọi.

Tôi cũng rất hài lòng khi Samsung vẫn duy trì nút bật/tắt AI cục bộ, cho phép người dùng giới hạn chỉ sử dụng các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Google và các nhà sản xuất Android khác thực sự nên học hỏi tính năng này. Cộng thêm bộ ứng dụng tùy biến chuyên sâu Good Lock, bạn sẽ dễ dàng hiểu được tại sao One UI vẫn xứng đáng là giao diện Android tốt nhất hiện nay.

Galaxy S26 FE cũng được cam kết hỗ trợ tới 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật, ngang hàng với các mẫu flagship đắt tiền hơn của hãng cũng như các đối thủ từ Google hay HONOR.

Tôi thực sự vui mừng khi Samsung đã mang đến một bản nâng cấp về vi xử lý cho Galaxy S26 FE sau hai năm sử dụng dòng chip Exynos 2400. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm hơn nếu muốn chiếc điện thoại của mình vẫn vận hành mượt mà và chiến tốt các tựa game nặng trong nhiều năm tới.

Tiếc thay, máy vẫn mang trên mình những nhược điểm cố hữu của dòng FE như hệ thống camera lạc hậu và cấu hình khởi điểm chỉ 8GB RAM / 128GB bộ nhớ trong.

Cộng thêm mức giá khởi điểm 699 USD – đắt hơn 50 USD so với năm ngoái – đã giáng một đòn mạnh vào Galaxy S26 FE.

Máy vẫn là một bản nâng cấp đáng giá nếu bạn đang dùng Galaxy S24 FE hoặc cũ hơn, bởi bạn sẽ được hưởng trọn vẹn những cải tiến từ đời S25 FE.

