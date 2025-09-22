Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai), khiến hai cháu nhỏ tử vong, càng xót xa hơn khi 2 cháu là anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu từ báo Lao Động, khoảng 18h20 ngày 19/9, hai anh em ruột là cháu Bàn Phúc L. (sinh năm 2017) và Bàn Phúc T. (sinh năm 2020), trú tại thôn Nậm Mười, rủ nhau ra khu vực cổng trường chơi. Trong lúc vui đùa, bất ngờ một trụ cổng sắt của trường bị đổ sập, đè trúng khiến cả hai cháu không qua khỏi.

Hiện trường cho thấy trụ cổng bằng sắt có kích thước lớn, khi đổ xuống đã tạo ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khu vực cổng trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thủy Cầm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Sơn Lương đã khẩn trương báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo địa phương cũng đã có mặt để động viên gia đình, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức đoàn thể.

Chiều 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc cùng gia đình hai cháu. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của Ban Vận động cứu trợ tỉnh để lo chi phí mai táng, báo Xây dựng đưa tin,

Chính quyền địa phương cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác định nguyên nhân vụ sập trụ cổng. Đồng thời, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn, tránh lặp lại những sự cố đau lòng tương tự.