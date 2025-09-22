Bắt được Hồ Tuấn Khanh sinh năm 2004

Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Hồ Tuấn Khanh (SN 2004, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) – nghi phạm gây ra vụ cướp xe ôm, khiến tài xế bị thương nặng.

Trước đó, Công an xã Phong Điền tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Thới Bình, xã Phong Điền. Nạn nhân là ông Trần Văn Ơn (SN 1963, ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ), hành nghề xe ôm.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc chở một nam thanh niên đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thới Bình, ông Ơn bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích nghiêm trọng, rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Chân dung nghi phạm Khanh. Ảnh: Người đưa tin

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phong Điền đã khẩn trương thu thập lời khai của bị hại, nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Hồ Tuấn Khanh. Sau khi gây án, Khanh đã rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt.

Đến sáng 21/9, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Khanh đang di chuyển trên địa bàn phường Long Tuyền. Ngay lập tức, Công an phường Long Tuyền phối hợp cùng lực lượng hình sự tiến hành bắt giữ và áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.