Trừ 4 điểm trên GPLX đối với thanh niên vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại

Hình ảnh thanh niên sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe được người dân ghi hình.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một nam thanh niên có hành vi vừa điều khiển xe mô tô vừa sử dụng điện thoại di động trên đường Thanh Niên, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Tối 1/11, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29BM-005.xx vừa đi vừa sử dụng điện thoại di động trên đường Thanh Niên (thuộc địa phận phường Ba Đình, thành phố Hà Nội). Hình ảnh sau đó được gửi đến đồng chí Trưởng phòng CSGT.

Người điều khiển xe mô tô làm việc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 tiến hành xác minh, làm rõ. Kết quả xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.T (sinh năm 1992, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận tối 01/11 đã điều khiển xe mô tô trên đường Thanh Niên và sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Hình ảnh thanh niên sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe được người dân ghi hình.

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản, xử phạt anh Đ.V.T số tiền 900.000 đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe do hành vi " điều khiển xe mô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện".

Phòng CSGT khuyến cáo, việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.