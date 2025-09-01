Trong Vận 9 (2024-2043), ngành nào "hái ra tiền", ngành nào "thất thoát", top lĩnh vực làm giàu nào không lo tụt hậu dưới góc nhìn Dịch học?

Trong hệ thống Tam Nguyên Cửu Vận của Huyền Không phi tinh, từ năm 2024 toàn cầu chính thức bước sang Vận 9, kéo dài đến năm 2043. Đây là giai đoạn Hỏa khí cực thịnh, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế, công nghệ, y học và cả đời sống tinh thần. Ở mỗi thời vận, ngành nghề nào hợp với khí vượng sẽ dễ dàng phát triển, ngược lại những lĩnh vực "nghịch khí" thường chững lại, thậm chí thoái trào. Vậy trong 20 năm Vận 9, đâu là con đường giúp con người tạo dựng sự nghiệp bền vững và tiền bạc ổn định dưới góc nhìn của Dịch học phong thủy?

Vận 9: Thời đại của Hỏa khí

Trong lý luận Cửu Vận, mỗi vận kéo dài 20 năm, chịu sự chi phối của một hành trong ngũ hành. Nếu Vận 8 (2004 - 2023) thuộc hành Thổ, gắn liền với bất động sản, xây dựng, hạ tầng thì từ 2024, nhân loại bước sang Vận 9 - hành Hỏa. Hỏa tượng trưng cho ánh sáng, năng lượng, trí tuệ, công nghệ cao, truyền thông, giải trí và cả sự dịch chuyển nhanh chóng.

Điều đó đồng nghĩa với việc những ngành nghề liên quan đến ánh sáng - nhiệt - năng lượng - công nghệ - tâm linh - chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim. Ngược lại, những ngành nặng về Thổ (bất động sản truyền thống) hay Thủy (tài chính ngân hàng truyền thống) sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, cần chuyển mình để tồn tại.

Ngành nghề vượng Hỏa - "hái ra tiền" trong 20 năm tới

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số

Hỏa gắn liền với ánh sáng, điện tử, kỹ thuật số. Vì thế, các ngành liên quan đến AI, công nghệ thông tin, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, mạng xã hội, thương mại điện tử sẽ tăng trưởng mạnh.

Trong Dịch học, Hỏa cũng đại diện cho sự truyền tải và kết nối nhanh, do đó ngành giải trí, truyền thông, phim ảnh, livestream, influencer marketing cũng sẽ tiếp tục "bùng nổ".

Năng lượng mới - năng lượng tái tạo

Hỏa khí tượng trưng cho năng lượng mặt trời, năng lượng điện. Các quốc gia và doanh nghiệp tập trung phát triển năng lượng tái tạo, pin, công nghệ sạch sẽ trở thành trụ cột kinh tế.

Trong phong thủy, đây là sự "ứng mệnh" của Vận 9, vì con người quay trở về với nguồn sống từ Mặt Trời - biểu tượng tối thượng của Hỏa.

Y tế, chăm sóc sức khỏe - đặc biệt là tim mạch, mắt và thần kinh

Hỏa trong ngũ hành gắn với tim, mạch máu, hệ thần kinh, đôi mắt. Vì vậy, ngành y tế tim mạch, nhãn khoa, công nghệ sinh học, liệu pháp thần kinh, y học cổ truyền kết hợp công nghệ mới sẽ được chú trọng.

Ngoài ra, ngành làm đẹp, chăm sóc da, thẩm mỹ, mỹ phẩm công nghệ cao cũng vượng, bởi Hỏa còn liên quan đến dung mạo, ánh sáng, sự rạng rỡ.

Giáo dục, đào tạo, tư vấn tri thức

Hỏa gắn với văn minh, tri thức, ánh sáng trí tuệ. Do đó, các ngành giáo dục trực tuyến, đào tạo kỹ năng, huấn luyện tinh thần, khai vấn (coaching) sẽ mở rộng.

Không chỉ là học thuật, mà còn là các khóa về phát triển bản thân, tâm lý học, phong thủy, chiêm tinh, tâm linh - những lĩnh vực đáp ứng nhu cầu tìm kiếm "ánh sáng" tinh thần của con người trong Vận 9.

Du lịch, hàng không, vũ trụ

Hỏa đại diện cho sự dịch chuyển, tốc độ và không gian rộng mở. Trong 20 năm tới, ngành du lịch, hàng không, du hành vũ trụ sẽ phát triển mạnh.

Các sản phẩm trải nghiệm gắn với ánh sáng, lửa, thiên văn, biểu diễn nghệ thuật hoành tráng cũng thu hút dòng tiền lớn.

Ngành nghề cần điều chỉnh - khó giữ ổn định nếu không thay đổi

Bất động sản truyền thống

Vận 8 thuộc Thổ nên bất động sản "lên ngôi", nhưng bước sang Vận 9, Thổ khí suy giảm. Điều này không có nghĩa bất động sản sụp đổ, nhưng muốn tồn tại phải gắn với yếu tố Hỏa: Bất động sản xanh, công nghệ thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo, thiết kế ánh sáng - thẩm mỹ.

Ngân hàng - tài chính truyền thống

Ngành này vốn thuộc Thủy. Trong Vận Hỏa, Thủy bị khắc chế, nên ngân hàng, tài chính kiểu cũ sẽ gặp áp lực. Tuy nhiên, nếu kết hợp với công nghệ (Fintech, blockchain, tiền số hợp pháp, thanh toán điện tử) thì vẫn phát triển.

Ngành khai thác tài nguyên nặng về Kim, Thủy

Các ngành như khai khoáng, dầu mỏ truyền thống sẽ dần thoái trào, bởi thế giới chuyển hướng sang năng lượng sạch.

Xu hướng xã hội trong Vận 9

Ngoài việc chi phối kinh tế, Vận 9 còn định hình xu hướng sống:

- Con người đề cao sức khỏe tinh thần, thiền, yoga, trị liệu tâm lý.

- Nhu cầu về thẩm mỹ, cái đẹp, trải nghiệm ánh sáng (show diễn, nghệ thuật ánh sáng, thời trang rực rỡ) lên cao.

- Công nghệ và tâm linh không tách rời: Phong thủy số, ứng dụng tử vi - dịch học bằng AI trở thành trào lưu.

Lời khuyên từ phong thủy Dịch học

Muốn nắm bắt vận khí, mỗi cá nhân nên lựa chọn ngành nghề hợp với Hỏa, hoặc chí ít là kết hợp yếu tố Hỏa trong công việc.

- Doanh nghiệp cần tái cấu trúc theo hướng số hóa - sáng tạo - lấy con người làm trung tâm.

- Người trẻ nếu khởi nghiệp, hãy ưu tiên lĩnh vực công nghệ, y tế hiện đại, giáo dục trực tuyến, năng lượng mới.

- Với những người đang ở ngành truyền thống, không cần bỏ nghề, mà nên "thêm Hỏa vào Thổ, thêm công nghệ vào sản phẩm" để bắt nhịp thời vận.

Trong nhịp vận động 20 năm tới, Hỏa khí của Vận 9 sẽ đẩy nhân loại bước vào kỷ nguyên công nghệ - ánh sáng - tinh thần. Dưới góc nhìn Dịch học phong thủy, đây là giai đoạn con người không chỉ làm giàu bằng vật chất mà còn tìm kiếm sự sung túc về tinh thần. Ngành nghề nào biết đi cùng thời vận, kết hợp tri thức, công nghệ và nhân văn, chắc chắn sẽ bền vững, "tiền vào như nước" trong suốt hai thập kỷ tới.

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)