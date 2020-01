Trong số 12 con giáp, 3 con giáp trở nên giàu có nhờ vận may, kiếm tiền dễ dàng hơn người

Theo tử vi học phương Đông, tài vận chia làm hai loại là chính tài và nghiêng tài. Chính tài là từ dùng để chỉ nguồn tiền tài, thu nhập có được từ việc bỏ công sức lao động của bản thân ra làm việc, chăm chỉ vất vả mới được hồi báo.



Nghiêng tài là từ dùng để chỉ nguồn tiền tài, thu nhập có được nhờ yếu tố may mắn, có những lúc chẳng bỏ công sức là bao nhưng thu nhập lại rất cao, ví dụ như đầu tư cổ phiếu trúng mánh hay trúng số…

Vậy trong số 12 con giáp, con giáp nào có vận nghiêng tài vượng nhất, thường xuyên được vị thần may mắn mỉm cười và trao cơ hội làm giàu dễ dàng hơn người? Hãy theo dõi bài viết sau đây.

1. Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán khá nhiều, bởi các bạn có một trí tuệ nhạy bén với tiền bạc.

Cùng một công sức bỏ ra tương đương nhau nhưng người tuổi Thìn thường có cơ hội kiếm được tiền nhiều hơn hẳn so với những người khác, thậm chí việc kiếm tiền cũng có vẻ dễ dàng hơn vì vận nghiêng tài rất vượng, số giàu có một đời.

Chỉ cần các bạn biết nắm bắt cơ hội tốt, không chê dù là những cơ hội đó mang về nguồn lợi nhuận không quá cao, kết hợp với đầu tư công sức, nhất định các bạn sẽ xây dựng được một lộ trình làm giàu cho mình.

Thông thường, hầu hết người tuổi Thìn ít khi rơi vào cảnh túng thiếu đường cùng.

Các bạn có quan niệm rất chuẩn xác và thận trọng về tiền bạc, có thể coi việc theo đuổi tiền bạc là niềm tin trong cuộc sống.

Người tuổi Thìn cũng có khả năng giác ngộ cao, trở thành người có tiền không phải là việc khó đối với những người cầm tinh con Rồng.

2. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh đã có tính thực tế, phóng khoáng, không thích khoe khoang huyễn hoặc bản thân. Trong số 12 con giáp, Ngọ cũng là một con giáp có lộc làm giàu nhờ vào yếu tố may mắn hơn người.

Phần lớn những người tuổi Ngọ đều biết cách đối nhân xử thế, sống hài hòa tử tế với những người xung quanh.

Các bạn là những người biết ăn nói, khả năng biểu đạt ngôn ngữ rất sắc sảo, sở hữu các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, biết cách thể hiện ưu thế của mình trước đám đông và cũng rất nhạy bén với những cơ hội tốt đến với mình.

Chính nhờ những thế mạnh này mà người tuổi Ngọ có khả năng kiếm tiền khá tốt. Các bạn biết chớp thời cơ và biến nó thành thành quả thực tế. Vận may trong số mệnh và những may mắn do lương duyên tạo ra giúp con giáp này luôn có nguồn thu nhập tốt.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, Dậu là con giáp nhiệt tình và giỏi thể hiện bản thân. Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu cũng rất tốt, nhờ đó mà hiếm khi các bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần.

Con giáp này biết cách quản lý tài chính, lên kế hoạch chi tiêu cũng như đầu tư hợp lý, chính nhờ những yếu tố này mà tiền bạc trong tay các bạn đều được phát huy đến mức cao nhất, tiền sinh ra tiền.

Kết hợp với ý chí vươn lên rất mạnh mẽ, quyết tâm làm giàu, các bạn chấp nhận bỏ nhiều công sức đầu tư cho công việc, cuộc sống từ đó mà trở nên dư dả, sung túc.

Tuy nhiên, người tuổi Dậu có một nhược điểm nhỏ, đó là tính cách có chút khoe khoang và kiêu ngạo nếu gặt hái thành công.

Dù có lòng thương yêu mọi người nhưng đôi khi con giáp này lại đặt mình ở vị trí cao hơn mà nhìn xuống.

Lời khuyên dành cho con giáp này là chỉ nên giữ điều này trong suy nghĩ của mình, không nên thể hiện ra ngoài kẻo làm ảnh hưởng đến nhân duyên tốt đẹp mà bản thân dày công gây dựng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.