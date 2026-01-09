"Trong sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật" - Lời dặn của phong thuỷ sư, ở càng lâu càng thấy đúng

Ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là không gian nuôi dưỡng sức khỏe, tinh thần và vận khí của cả gia đình. Trong phong thủy nhà ở, người xưa từng truyền lại lời dặn: Trong sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật. Nghe qua tưởng chừng mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần lớn đều xuất phát từ kinh nghiệm sống thực tế, gắn liền với sự an toàn, sức khỏe và cảm giác an yên lâu dài trong không gian sống.

3 loại cây không nên trồng trong sân

Sân vườn là khoảng đệm quan trọng giữa không gian bên ngoài và bên trong ngôi nhà. Trồng cây đúng cách giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác thư thái. Ngược lại, chọn sai cây lại có thể gây ra nhiều bất tiện mà người sống trong nhà là người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

1. Không nên trồng cây có ý nghĩa xấu

Nên tránh trồng những loại cây mang ý nghĩa không tốt hoặc dễ gợi liên tưởng tiêu cực. Một số cây như dâu tằm, cây lê từng bị kiêng kỵ vì cách gọi hoặc hình ảnh gắn với chia ly, buồn phiền. Dù ngày nay quan niệm này đã bớt nặng nề, nhưng thực tế cho thấy nhiều gia đình vẫn không mấy thoải mái khi đặt những biểu tượng gợi cảm giác u ám ngay trước cửa nhà. Không gian sống, đặc biệt là khu vực trước sân, nên mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng để mỗi lần bước về đều thấy dễ chịu.

2. Không nên trồng cây quá cao, tán lớn trồng sát nhà

Khi cây phát triển vượt quá mái, bóng râm che phủ dễ khiến ngôi nhà trở nên tối, ẩm, thiếu ánh sáng tự nhiên. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tạo điều kiện cho ẩm mốc, côn trùng sinh sôi. Chưa kể vào mùa mưa bão, cây lớn rất dễ gãy cành, đổ ngã, gây nguy hiểm cho người và tài sản. Bởi vậy, sân nhà chỉ nên trồng cây vừa tầm, tán gọn, có thể tạo bóng mát nhưng không lấn át tổng thể kiến trúc.

3. Không nên trồng cây dễ gây dị ứng hoặc phát tán nhiều phấn hoa

Một số loại cây như liễu, dương hoặc những loài hoa có lượng phấn lớn khi trồng trong sân nhà có thể gây kích ứng đường hô hấp, ngứa da, nổi mẩn, đặc biệt bất lợi với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm. Vào mùa ra hoa, phấn hoa phát tán trong không khí khiến không gian sống trở nên ngột ngạt, dễ gây khó chịu kéo dài. Vì vậy, từ xưa đến nay, việc tránh trồng những loại cây ảnh hưởng đến sức khỏe luôn được xem là nguyên tắc quan trọng. Một khu vườn lý tưởng không chỉ đẹp mắt mà còn phải mang lại cảm giác dễ thở, an toàn và thoải mái cho người sống trong nhà.

3 đồ vật không nên treo trong nhà

Không gian trong nhà, nhất là phòng khách, được xem là nơi hội tụ sinh hoạt và năng lượng chung của gia đình. Vì vậy, việc treo hay đặt đồ trang trí không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến cảm giác an toàn, thoải mái của người ở lẫn khách ghé thăm.

1. Không nên treo vũ khí sắc bén trong nhà

Dù người xem đây biểu tượng sức mạnh hay cá tính, nhưng xét trên nhiều khía cạnh, đây vẫn là vật dễ gây bất an. Về tâm lý, những đồ vật sắc nhọn như kiếm, dao, giáo mác... treo lộ thiên dễ tạo cảm giác căng thẳng, dễ gợi xung đột. Về an toàn, chúng có thể rơi, va chạm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ngay cả trong đời sống hiện đại, nhiều chuyên gia cũng khuyên không nên đặt các vật sắc nhọn làm đồ trang trí trong không gian sinh hoạt chung.

2. Không nên treo ảnh tổ tiên trong phòng khách

Người xưa cho rằng phòng khách là nơi đông người ra vào, nói chuyện, cười đùa, không phải không gian đủ tĩnh và trang nghiêm. Vì vậy, ảnh thờ hoặc ảnh tổ tiên nên được đặt ở nơi riêng biệt, sạch sẽ và yên tĩnh hơn. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn giúp phòng khách giữ được bầu không khí thoải mái, dễ gần cho cả gia đình lẫn khách đến chơi nhà.

3. Không nên treo tranh ảnh hoặc vật trang trí mang màu sắc u buồn, tiêu cực

Không gian sống có tác động rất mạnh đến cảm xúc con người. Treo tranh quá tối, cảnh hoang vắng, đổ nát hay hình ảnh gợi buồn lâu ngày có thể khiến tâm trạng người trong nhà trở nên nặng nề, thiếu sinh khí. Nhà ở nên ưu tiên những hình ảnh sáng sủa, hài hòa, mang cảm giác nhẹ nhàng và tích cực.

Tổng hợp