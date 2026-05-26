Trong lúc chờ trường mới hiện đại hàng trăm tỷ đồng, học sinh 2 trường THPT top đầu Hà Nội học ở đâu?

Giữa lúc nhiều trường THPT tại Hà Nội bước vào giai đoạn cải tạo, nâng cấp với quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng, câu chuyện học sinh sẽ học ở đâu trong thời gian chờ trường mới cũng nhận được không ít sự quan tâm.

Với THPT Nhân Chính hay THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, việc chuyển sang cơ sở tạm không chỉ là giải pháp để duy trì hoạt động dạy học, mà còn là một phần của hành trình “thay áo mới” cho những ngôi trường vốn luôn nằm trong nhóm có chất lượng đào tạo hàng đầu Thủ đô.

Nằm tại số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, THPT Nhân Chính từ lâu được biết đến là ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất khu vực quận Thanh Xuân (cũ) và thường xuyên góp mặt trong top 10 trường lấy điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Để thi đỗ vào ngôi trường này, học sinh thường phải đạt mức điểm trung bình khoảng trên 8 điểm/môn ở 3 môn thi. Được biết, trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, THPT Nhân Chính tiếp tục ghi nhận tỷ lệ chọi cao ở mức 1/2,61.

Năm 2021, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp trường THPT Nhân Chính với tổng mức đầu tư lên tới 162 tỷ đồng. Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mới đây, trường THPT Nhân Chính đã chính thức bước vào quá trình thi công cải tạo, xây dựng. Trong thời gian này, học sinh của trường được chuyển sang học tại khu học tạm nằm trong khuôn viên Công viên Thanh Xuân, phía mặt đường Hoàng Ngân, gần khu vực hồ Thanh Xuân để tiếp tục việc học tập.

Theo ghi nhận, cơ sở tạm tại Hoàng Ngân có 4 dãy lớp học, mỗi dãy gồm 4 phòng. Các lớp được trang bị những thiết bị cơ bản phục vụ học tập như máy chiếu, điều hòa, quạt… nhằm đảm bảo quá trình dạy và học diễn ra ổn định.

Khuôn viên sân trường có diện tích vừa phải, tuy nhiên phần lớn diện tích được sử dụng làm nơi đỗ xe nên không có quá nhiều không gian cho các hoạt động thể dục ngoài trời. Ngoài ra, do các phòng học được ngăn cách bởi tường mỏng nên trong giờ học vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ các lớp bên cạnh.

Dù vậy, đây chỉ là giai đoạn tạm thời trước khi được trở lại một ngôi trường mới khang trang, hiện đại hơn trong tương lai. Theo kế hoạch, dự án của THPT Nhân Chính dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Đầu tư 299 tỷ đồng xây mới THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

Ngoài THPT Nhân Chính, trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa cũng đang bước vào quá trình xây dựng mới với quy mô lớn. Dự án đầu tư xây dựng trường THPT Lê Quý Đôn đã được HĐND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/4/2024 và được UBND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 23/9/2024.

Trong quá trình triển khai, chính quyền hai cấp cùng Đảng ủy, HĐND và UBND phường Đống Đa đã liên tục chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, trường THPT Lê Quý Đôn sẽ được xây dựng mới với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và quy mô khang trang hơn hiện tại. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận học sinh, đảm bảo điều kiện dạy và học, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trên diện tích đất hiện trạng 9.298,7m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 3.274,9m2, UBND phường Đống Đa (cũ) đã chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát, tổ chức đấu thầu và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trúng thầu vào ngày 15/10/2025 để khởi động thi công với yêu cầu cao về an toàn, chất lượng cũng như tiến độ.

Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 299 tỷ đồng, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đồng bộ các khối nhà học, nhà hiệu bộ theo đúng quy hoạch mạng lưới trường học.

Công trình sẽ có đầy đủ phòng học chính, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ cùng các không gian phụ trợ theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra còn có các hạng mục như trạm biến áp, nhà thường trực, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan sân vườn.

Quy mô công trình gồm 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm, cùng 3 nhà bảo vệ, cổng khánh tiết trên mặt phố Nam Đồng và 2 cổng phụ trên phố Xã Đàn 2. Dự án được triển khai từ ngày 15/10/2025 đến ngày 8/5/2027, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2027.

Khi đi vào hoạt động, THPT Lê Quý Đôn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giáo dục quan trọng của khu vực, góp phần giảm tải cho các trường lân cận đang trong tình trạng quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Đống Đa cũng như thành phố Hà Nội.

Để phục vụ dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng trường mới, từ ngày 22/12/2025, trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa đã chính thức chuyển sang địa điểm học tạm tại số 6, ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Nhà trường cũng đã thông báo tới phụ huynh, học sinh và các đơn vị liên quan nhằm tạo thuận lợi trong việc liên hệ, học tập và công tác trong thời gian trường bước vào giai đoạn xây dựng mới.

Dù điều kiện học tập hiện tại ở các trường khó tránh khỏi những bất tiện nhất định so với cơ sở chính thức, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn lựa chọn đồng hành, chờ đợi ngày những ngôi trường mới khang trang, hiện đại hoàn thiện và đi vào hoạt động. Với mức đầu tư lớn cùng định hướng nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, các dự án này được kỳ vọng sẽ mang đến môi trường học tập tốt hơn cho nhiều thế hệ học sinh trong tương lai.