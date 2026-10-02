Trong lĩnh vực huyết mạch của kinh tế số, Việt Nam không cần trở thành bản sao của Singapore

Việt Nam nên trở thành nơi biến hạ tầng tài chính số thành giá trị thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế, tham gia và góp định hình tương lai tài chính khu vực.

Đây là quan điểm của TS Nguyễn Nhật Minh, giảng viên ngành Kinh tế số, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam khi nhận định về con đường phát triển của tài chính số, "huyết mạch" của nền kinh tế số Việt Nam.

Theo vị chuyên gia, trong bức tranh tài chính của khu vực, Việt Nam không nhất thiết phải cố trở thành một bản sao của Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc). Hai trung tâm tài chính này có lợi thế mạnh về tài chính quốc tế, thị trường vốn và mạng lưới định chế.

Đây là lợi thế khiến các nền kinh tế đi sau chưa thể ngay lập tức cạnh tranh sòng phẳng. Thay vào đó, Việt Nam có thể dựa vào những đặc điểm riêng để tạo ra lợi thế cho chính mình.

Sau khi thành lập, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã có nhiều bước tiến trong hoàn thiện khung thể chế, bộ máy lãnh đạo, xây dựng các quan hệ đối tác toàn cầu. Ảnh minh hoạ AI

Đầu tiên, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số Chấp nhận Tài sản mã hóa Toàn cầu năm 2026 của Chainalysis. Mức độ tham gia vào tài sản số của người dùng Việt Nam rất cao.

Thứ hai, Việt Nam là một nền kinh tế sản xuất và thương mại có độ mở lớn, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa khoảng 930 tỷ USD trong năm 2025.

"Nghĩa là, chúng ta đang có một cộng đồng người dùng số năng động đi cùng với một nền kinh tế thực có quy mô sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng lớn. Sự kết hợp này tạo ra một lợi thế riêng có cho phát triển tài chính số ở Việt Nam", TS Nguyễn Nhật Minh nhận định.

Nhìn trong bức tranh toàn cầu, nhờ quy mô và độ mở của thị trường, Việt Nam có thể trở thành nơi biến các công nghệ thành mô hình ứng dụng, quy trình kinh doanh và giải pháp có thể nhân dộng.

Cách tiếp cận này có thể giúp Việt Nam sánh vai cũng "những người khổng lồ" trong lĩnh vực này.

Theo TS Nguyễn Nhật Minh, khi đó, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) có thể tiếp tục đóng vai trò phát triển những cấu trúc tài chính tinh vi. Việt Nam sẽ chứng minh những cấu trúc đó tạo ra giá trị như thế nào khi đi vào một nền kinh tế mới nổi lớn, có mức độ số hóa cao và gắn sâu với thương mại quốc tế.

"Nếu Việt Nam làm được điều này, chúng ta có thể chuyển từ vị thế chủ yếu là người tiếp nhận công nghệ và tài sản số sang một vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị: tạo ra các trường hợp ứng dụng, kiến thức triển khai, mô hình kinh doanh và giải pháp có khả năng mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.

Quan trọng hơn, đây cũng là cách Việt Nam tránh rơi vào cuộc cạnh tranh mà lợi thế đã thuộc về các trung tâm tài chính lớn. Thay vì đặt câu hỏi "Việt Nam có thể trở thành Singapore thứ hai hay không?", chúng ta nên đặt câu hỏi: "Đâu là những vấn đề kinh tế mà Việt Nam có đủ quy mô, nhu cầu và năng lực để giải quyết tốt hơn các thị trường khác?"", giảng viên ngành Kinh tế số, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam khuyến nghị.