Trong lễ ăn hỏi lần thứ 2 của tôi, con trai riêng đột ngột xuất hiện và cầu xin một việc khiến tôi chao đảo

Lễ ăn hỏi lần thứ 2 của tôi diễn ra vào đầu tháng trước. Nhà trai đã đến đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng, họ hàng nhà tôi ai cũng bận rộn tiếp khách. Tôi mặc áo dài đỏ, lòng vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm vì sau bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông tử tế, biết trân trọng mình.

Bất chợt, cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng gầy gò bước vào, tôi sững lại, đó là Hoàng, con trai của tôi với chồng cũ. Thằng bé mới 15 tuổi, cao hơn trước nhiều nhưng gương mặt vẫn còn non, đôi mắt đen sâu thẳm. Hoàng đứng lặng một lúc, rồi bước tới, giọng khàn khàn:

"Mẹ, con cầu xin mẹ… Mẹ đừng lấy người khác. Mẹ về với bố đi. Từ ngày mẹ bỏ đi, bố rất hối hận, suốt ngày tự trách, giờ trông bố tiều tụy lắm".

Tôi nghe mà như có ai siết lấy tim mình. Cả mấy năm qua, tôi tránh tiếp xúc với chồng cũ vì không muốn đào lại những tổn thương cũ, những lần anh ta say xỉn, những cuộc cãi vã nảy lửa, những đêm tôi ôm con khóc trong góc bếp. Nhưng Hoàng bây giờ đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt nó chất đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng, cầu xin tôi quay về với người chồng đó.

Ảnh minh họa

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi: "Bố con sai thì phải tự chịu trách nhiệm, mẹ con mình đã qua bao nhiêu đau khổ rồi, sao lại quay lại chỗ cũ? Con muốn mẹ khóc suốt như trước kia à?". Nhưng Hoàng lắc đầu, nước mắt trào ra: "Bố khác rồi mẹ ạ, bố bỏ rượu, làm việc quần quật, chỉ mong mẹ tha thứ. Nhiều lần con định sang gặp xin mẹ về với bố nhưng cứ chần chừ muốn để bố tích cóp thêm, không ngờ mẹ lại đi lấy người mới".

Ngoài phòng khách, tiếng mọi người ồn ào, tiếng cười hò reo hòa cùng tiếng gọi: "Hoa ơi, ra chào nhà trai đi". Tôi quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ, rồi lại nhìn đứa con đang run rẩy trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về, những năm tháng đổ nát, đau đớn, những ngày bươn chải nuôi con, người đàn ông gây cho tôi bao cơn ác mộng... Tại sao con trai lại muốn tôi quay về với người đó? Trong khi người khiến tôi hạnh phúc đang ở ngoài kia, chờ đợi tôi ra chào bố mẹ và họ hàng nhà anh.

Tôi cầm tay Hoàng, cảm nhận những khớp xương gầy guộc, lòng chao đảo không biết phải nói với con thế nào. Cuối cùng tôi bảo con để sau rồi nói, sau đó đi ra ngoài. Tôi không biết Hoàng rời đi lúc nào, khi tôi quay lại phòng thì con đã không ở đó. Chuyện này khiến cả ngày hôm đó tôi không còn tâm trạng nào để cười nói nữa. Liệu tôi có thể hạnh phúc khi biết rằng, ở một nơi khác, con trai mình đang ôm giấc mơ đoàn tụ không thành, có thể con đang khóc, có thể đang trách móc tôi, có thể đang đau khổ không?