"Trong kinh doanh, có một thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Hãy nhìn những tỷ phú giàu nhất Việt Nam..."

Team Sống Xanh - Kingpro |

Từ số 0 về ESG, Phúc Sinh trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên nhận tài trợ hơn 430.000 Euro không hoàn lại từ quỹ quốc tế – nhờ con đường phát triển bền vững.

24 năm trước, khi “phát triển bền vững”, “truy xuất nguồn gốc”... còn là những khái niệm rất xa lạ với nông nghiệp Việt Nam, doanh nhân Phan Minh Thông, Chủ tịch Phúc Sinh Group đã chọn một con đường khó: Tự bỏ 200.000 USD, thuê chuyên gia nước ngoài làm ESG.

Tiên phong làm ESG, điều khi đó chưa ai làm trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam, Phúc Sinh từng thất bại, mất sạch số tiền bỏ ra, nhưng sau tất cả, họ không chỉ trụ lại, mà còn trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới.

Trong tập mới nhất của chuỗi Podcast Sống Xanh “Biến điều không thể thành có thể” – thuộc khuôn khổ giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize, ông Phan Minh Thông chia sẻ hành trình 2 thập kỷ bền bỉ theo đuổi ESG – không vì trào lưu, mà vì sự sống còn của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở câu chuyện của riêng mình, ông Thông còn thẳng thắn chia sẻ góc nhìn về nhiều nội dung truyền cảm hứng:

Vì sao nhiều doanh nghiệp nội địa vẫn bế tắc với ESG?

Người Việt có quyền tiếp cận những sản phẩm nông nghiệp tử tế – nhưng ai sẽ biến điều đó thành hiện thực?

Làm sao vay hàng chục triệu USD tín chấp, khi nhiều công ty khác loay hoay chỉ vay được 70% giá trị tài sản thế chấp?

Và hơn hết, hơn cả tiền bạc hay các mối quan hệ, điều gì là quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh?

ESG và bí quyết "quan trọng hơn tiền bạc" giúp Phúc Sinh thành công

Câu hỏi ám ảnh của 1 người Pháp và quyết tâm "thế giới phải trả giá xứng đáng cho cà phê Việt"
