Câu hỏi ám ảnh của 1 người Pháp và quyết tâm "thế giới phải trả giá xứng đáng cho cà phê Việt"

Nhiều năm trước, tại một hội thảo quốc tế ở Hà Lan, khi một doanh nhân Việt thuyết trình về cà phê đặc sản, thì bên dưới, một vị khách người Pháp phá lên cười sặc sụa, đến mức suýt ngã khỏi ghế. Vị khách ấy hỏi lại: “Việt Nam mà có cà phê đặc sản ư?”

Doanh nhân Việt ấy là ông Phan Minh Thông – Chủ tịch Phúc Sinh Group. Câu hỏi của vị khách Pháp vẫn ám ảnh ông cho đến tận bây giờ.

Trong tập 3 của series podcast Sống Xanh "Biến điều không thể thành có thể" thuộc khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, ông Thông thẳng thắn cho rằng: “Cà phê Việt bị xem thường vì chính người Việt hài lòng với việc bán nguyên liệu số lượng lớn, giá rẻ”.

“Thị trường thế giới không ai muốn mua đắt, nên nếu chính người Việt không thay đổi tư duy, thì cà phê đặc sản mãi mãi chỉ là một khẩu hiệu”, vị doạn nhân này chia sẻ.

Theo ông, chúng ta có đầy đủ lợi thế về khí hậu, ẩm thực, văn hóa, sản lượng, con người…, nhưng lại thiếu những yếu tố tưởng chừng đơn giản: đồng lòng trong canh tác sạch – chế biến sâu – xây dựng thương hiệu bài bản – và đặc biệt là người tiêu dùng - khách hàng cuối dám chi tiền cho chất lượng.

Bằng thực tiễn, Phúc Sinh đang chứng minh rằng, khi thay đổi những điều này, Việt Nam hoàn toàn có thể cung cấp cho thị trường cà phê chất lượng cao. Sau Arabica Sơn La, họ sẽ tiếp tục đầu tư một nhà máy quy mô lớn tại Đắk Nông, hướng đến tái định vị Robusta Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới. “Tôi muốn thế giới phải trả giá xứng đáng cho cà phê Việt. Muốn vậy, chính người Việt phải là người thay đổi đầu tiên – từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng,” ông nhấn mạnh.

Lắng nghe toàn bộ câu chuyện thẳng thắn, đầy dữ kiện và cảm xúc của doanh nhân Phan Minh Thông tại đây: