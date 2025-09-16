Biến "tử địa" thành "mỏ vàng nghìn tỷ": Đặc sản Việt được khách hàng khó tính nhất thế giới mua vét

“Có những nhà máy bỏ hoang, máy móc còn mới nguyên, thậm chí chưa bóc tem”. Đó là cảnh tượng ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Phúc Sinh Group tận mắt thấy trong chuyến đi đến Sơn La, vùng đất trước đó từng khiến ông choáng ngợp vì bạt ngàn cà phê, nhưng cũng là nơi từng có nhiều doanh nghiệp phá sản khi đổ tiền vào làm cà phê.

Khi đó, đã thành công đưa hồ tiêu Việt Nam vươn tới hơn 100 quốc gia và được coi là “vua hồ tiêu” Việt Nam, ông Thông không thiếu cơ hội để tiếp tục “an toàn” với thế mạnh xuất khẩu. Nhiều người kinh ngạc khi thấy vị doanh nhân này bỏ ra cả trăm tỷ đồng đầu tư một nhà máy cà phê đẹp bậc nhất thế giới ở vùng rừng núi xa xôi, “tử địa” của nhiều doanh nghiệp đi trước.

Vì sao lại là Sơn La?

Vì sao ông dám đầu tư dây chuyền chế biến tốt nhất thế giới, mời chuyên gia từ tận Colombia – chỉ để làm cà phê ở một tỉnh miền núi xa xôi?

Trong tập 2 của series podcast Sống Xanh "Biến điều không thể thành có thể" thuộc khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, ông Phan Minh Thông chia sẻ về con đường xây dựng giấc mơ cà phê đặc sản ở Sơn La.

Vị doanh nhân không chỉ xây một nhà máy giữa rừng – mà còn thay đổi cách người Việt trồng, chế biến và định giá cà phê của chính mình. Từ cascara làm từ vỏ cà phê, đến bao bì như một tác phẩm nghệ thuật, từ xây dựng thương hiệu Việt ngay tại Việt Nam, đến những nguyên tắc không bao giờ thỏa hiệp với chất lượng – tất cả đều là một phần trong hành trình biến điều không thể thành có thể.

Mời bạn lắng nghe tập podcast đặc biệt với Phan Minh Thông, người từng bị hoài nghi khi đổ tiền vào Sơn La, nay đang giúp nông dân bán cà phê với giá gấp 3 – 4 lần, để từ đó, nông dân có cả nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng chỉ nhờ... cà phê.