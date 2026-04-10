Trong khi láng giềng ban bố tình trạng khẩn cấp vì xăng dầu, Việt Nam gây bất ngờ khiến báo Nga thán phục

Một phụ nữ đổ xăng một trạm xăng ở Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: EPA

Dự trữ xăng dầu ở Việt Nam được nâng lên 26 ngày

Tại phiên thảo luận tổ về kinh tế xã hội, ngày 10/4, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, cơ quan này triển khai 5 nhóm giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó nâng dự trữ xăng dầu từ 15 ngày lên 26 ngày và tiếp tục nâng lên nữa.

Theo Bộ trưởng, xung đột chiến sự ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xăng dầu của Việt Nam. Trong năm 2025, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước khoảng 26,2 triệu m3/tấn, năm 2026 theo dự báo là hơn 28 triệu m3/tấn.

Hiện nay, Việt Nam làm chủ được khoảng 70% từ 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, 30% còn lại dựa vào nhập khẩu. Về nhập khẩu, nếu tính cả dầu thô và xăng dầu thì phụ thuộc khoảng 70% vào khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương sớm làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, hai nhà máy lọc dầu trong nước (Dung Quất và Nghi Sơn) đảm bảo công suất cao và cơ cấu lại sản phẩm (tăng sản phẩm năng lượng và giảm phi năng lượng). Cùng với đó, các nhà máy ethanol trong nước cũng được phục hồi sản xuất nhằm đưa xăng E10 vào tiêu thụ trên cả nước vào cuối tháng 4, tức là sớm hơn một tháng so với kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại phiên thảo luận sáng 10/4. Ảnh: VTV

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết thêm, nhờ các giải pháp ứng phó khủng hoảng, Việt Nam duy trì được giá các mặt hàng xăng dầu, dầu diesel thấp hơn mức bình quân của thế giới là 1,3 USD mỗi lít, tương ứng với khoảng 35.000 đồng. Giá xăng RON 95-III trong nước hiện bình quân 23.000 - 24.000 đồng/lít.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, so sánh với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan, Philippines, giá xăng dầu của Việt Nam cũng cạnh tranh và thấp hơn.

Đáng chú ý, nhiều quốc gia cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Thái Lan cũng rơi vào tình trạng giá nhiên liệu rất cao..., Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Giá xăng dầu ở Việt Nam so với các nước khác thế nào?﻿

Mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng. Ảnh: VGP

Theo Sputnik, Việt Nam đang dần trở thành một trong số ít điểm sáng hiếm hoi ở khu vực Đông Nam Á , nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông từ đầu năm 2026 đã ảnh hưởng lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Cụ thể, giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng, giá dầu diesel toàn cầu tăng lên khoảng 238 USD/thùng vào cuối tháng 3. Con số này cao gấp hơn 2,5 lần so với mức 92 - 95 USD/thùng trước khi xung đột xảy ra.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau kỳ điều hành chiều 8/4, giá xăng của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp nhất so với các quốc gia có chung đường biên giới . Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính ngày 9/4, giá xăng RON 95-III ở Việt Nam giảm 2.990 đồng, còn 23.540 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 hạ 2.390 đồng, có giá mới là 22.340 đồng/lít.

Trong khi đó, tính đến ngày 8/4, giá xăng ở Singapore vẫn tiếp tục dẫn đầu khu vực, khi có đạt khoảng 70.328 đồng/lít. Một quốc gia láng giềng của Việt Nam có giá xăng cao là Lào, khi ghi nhận tăng lên 50.928 đồng/lít, tức là cao hơn 1.338 đồng/lít so với tuần trước.

Giá xăng ở Campuchia duy trì ở mức khá cao là 36.380 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng ở Thái Lan tiếp tục tăng lên 35.494 đồng/lít, cao hơn 557 đồng/lít so với tuần trước. Trên thực tế, giá xăng ở Thái Lan vẫn đang được Chính phủ nước này trợ giá.

Một quốc gia láng giềng khác của Việt Nam là Trung Quốc hiện đang giữ giá xăng ở mức khoảng 34.827 đồng/lít, nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước.

Tương tự với xăng, Singapore vẫn là thị trường có giá dầu cao nhất khu vực, khi ghi nhận mức giá 86.985 đồng/lít. Tương tự, Campuchia cũng ghi nhận giá dầu tăng cao lên 54.044 đồng/lít, tức là cao hơn 4.751 đồng/lít so với tuần trước. Giá dầu ở Thái Lan hiện đạt 40.817 đồng/lít, tăng 5.080 đồng/lít so với tuần trước.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam trải qua 15 kỳ điều hành. Hiện nay, mỗi lít xăng RON 95-III là 23.540 đồng, dầu diesel 32.960 đồng.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới, ngoại trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt. Ngoài ra, các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, cũng như điều hành linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.