Một chuyên gia quân sự Nga đang bày tỏ lo ngại trước việc Ukraine tiếp tục nhận được vũ khí từ NATO.

Theo cựu Thuyền trưởng hạng nhất (Đại tá hải quân) đồng thời là chuyên gia quân sự Sergei Gorbachev, các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nhà phân tích cho rằng để tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, Quân đội Nga phải tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào mọi cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

"Để rút ra kết luận, những cuộc tấn công như vậy phải mang tính hệ thống. Không chỉ kẻ thù, mà chính chúng ta cũng phải cảm nhận được tác động của hành động quân sự.

Kết quả mà chúng ta có thể cảm nhận được là sự suy giảm hoạt động chiến đấu của đối phương. Trên thực tế, những hành động đáp trả từ phía Ukraine hiện không giảm mà đang gia tăng", ông Gorbachev nói.

Nhà phân tích đặc biệt lưu ý đến thực tế là bất chấp các cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv, một số lượng lớn tàu nước ngoài chở hàng quân sự đã vào những cảng trên Biển Đen của Ukraine mà không gặp trở ngại nào trong thời gian gần đây.

"Ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công như vậy trong năm thứ 5 của Chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng ta cũng cần tìm các khu vực khác để tập trung hỏa lực.

Tuần trước, hơn 50 tàu nước ngoài đã vào 3 cảng ở vùng Odessa đó là Odessa, Yuzhny và Chornomorsk. Chúng vào mà không bị cản trở. Điều này chứng tỏ Ukraine có quyền tiếp cận không hạn chế với nhiều nguồn lực để tiếp tục các hoạt động quân sự", vị chuyên gia than thở.

Tàu chở hàng nước ngoài mang theo vũ khí vẫn cập cảng Ukraine một cách dễ dàng.

Tóm lại, ông Gorbachev nhận định các cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv chắc chắn là đáng mừng. Tuy nhiên, không có ích gì khi nói về bất kỳ hệ thống hay khả năng xoay chuyển tình thế nào vào thời điểm này.

Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia quân sự hiện đang tuyên bố cần thiết phải thường xuyên tấn công các cảng ở vùng Odessa. Họ tin rằng Lực lượng vũ trang Nga phải cắt đứt hoàn toàn đường ra biển của Ukraine.

Trong diễn biến khác, mới đây Ukraine đã trưng bày hàng loạt hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tối tân đang bảo vệ cảng Odessa, sẽ rất khó cho Nga nếu có ý định đổ bộ vào khu vực này.