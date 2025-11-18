Trong cùng 1 ngày có tới 2 khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản, tổng cộng 1,5 tỷ đồng: Người đàn ông vội báo công an, khẳng định không quen biết

Trước đó, ngày 12/11/2025, Công an xã Trung Kênh tiếp nhận thông tin do anh Hải trình báo về việc ngày 10/11/2025, tài khoản MB của anh bất ngờ ghi nhận hai giao dịch với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, gồm 900 triệu đồng từ một khách hàng Techcombank và 600 triệu đồng từ một khách hàng VPBank.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hải cho biết anh không quen biết hai người gửi tiền và xác định họ đã chuyển nhầm tiền cho mình. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Kênh đã tiến hành xác minh và liên hệ với hai chủ tài khoản nói trên.

Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản thừa nhận đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của anh Đinh Văn Hải. Hai bên cũng cung cấp đầy đủ chứng từ, mã sao kê và mã giao dịch để phục vụ đối chiếu. Anh Hải sau đó đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp.

Hành động trung thực của anh Đinh Văn Hải được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Công an xã Trung Kênh đã biểu dương tinh thần cao đẹp của công dân Đinh Văn Hải, đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tài chính. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh trong xã hội.

