Trong bữa cơm có đủ mặt các con, bố chồng thông báo một chuyện khiến vợ chồng tôi lập tức cãi nhau

Tôi làm dâu đã gần 6 năm. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà thuê cách nhà bố chồng chưa đầy 200m. Gần nên ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lại xem ông có thiếu thốn gì, cơm nước gì chưa?

Nhà tôi dạo này khó khăn. Tiền thuê nhà 4 triệu mỗi tháng trở thành gánh nặng rõ rệt. Lương hai vợ chồng cộng lại chỉ hơn 20 triệu, con còn nhỏ, chi phí sinh hoạt cứ đội lên từng tháng. Tôi đã nhiều lần nghĩ, nếu được về ở chung với bố chồng một thời gian, vừa tiện chăm sóc ông, vừa đỡ tiền thuê, có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Ý nghĩ đó cứ âm ỉ trong tôi, cho đến khi bố chồng nói ra một câu khiến mọi thứ đảo lộn.

Hôm đó là bữa cơm chiều, ông gọi các con về, bảo có chuyện gia đình cần nói. Tôi ngồi cạnh chồng, lòng hơi thấp thỏm nhưng vẫn nghĩ chắc chỉ là chuyện sửa sang nhà cửa dịp Tết. Nào ngờ ông nói thẳng, căn nhà đang ở ông sẽ sang tên cho con út, để sau này nó có chỗ ổn định mà lấy vợ. Ông nói rất dứt khoát như đã suy nghĩ kỹ từ lâu.

Không khí bỗng dưng căng thẳng, vợ chồng anh cả ở thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới về, anh chị và các cháu cũng đã có nhà cửa ổn định nên anh cả ậm ừ, bảo bố tính sao thì tính. Chú út nghe thế thì không phản ứng nhưng mặt mày giãn ra, có vẻ yên tâm. Chỉ có vợ chồng tôi là như ngồi trên đống lửa.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi và chồng cãi nhau. Lần đầu tiên tôi thấy anh bất lực đến vậy. Anh nói anh cũng là con, cũng chưa có nhà, nhưng ý của bố đã vậy thì khó thay đổi. Tôi thì không kìm được, vừa tức vừa tủi. Bao năm ở gần, lo lắng cho ông từ bữa ăn đến thuốc men, đang nghĩ tới chuyện về ở chung với ông thì ông đòi cho chú út căn nhà để lấy vợ. Cũng tại chồng tôi ngày trước, cứ nhất quyết ra ở riêng. Lúc đó mẹ chồng còn sống, anh sợ tôi va chạm với mẹ chồng nên cưới xong chuyển ra ở trọ. Đến khi mẹ chồng qua đời, mấy lần chúng tôi muốn dọn về nhưng chồng ngại mở lời với bố nên cứ lần lữa. Giờ thì ông sắp cho thẳng chú út rồi.

Mới hai hôm trước, chủ nhà gọi báo sẽ tăng tiền thuê từ sau Tết thêm 1 triệu. Tôi cầm điện thoại mà tay run, tôi nhìn sang chồng, thấy anh cũng đang mệt mỏi, bất lực. Chúng tôi có nên xin bố chia cho một nửa căn nhà không, để chúng tôi tạm thời lấy chỗ ở ổn định, khi nào có điều kiện thì mua nhà ở riêng sau?