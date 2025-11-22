1. Cây lựu - Biểu tượng sung túc và đoàn viên

Cây lựu luôn là lựa chọn phổ biến trong sân vườn nhờ hoa nở rực rỡ và quả đỏ căng mọng. Từ xưa, cây lựu được gắn với hình ảnh "đa tử đa phúc", tượng trưng cho nhiều con cháu và sự đầy đủ, sung túc. Không chỉ mang vẻ đẹp bắt mắt, quả lựu còn là dấu hiệu của năng lượng tươi mới, giúp sân vườn sinh động hơn. Khi chọn lựu, nên trồng ở nơi nắng ấm, đất thoát nước tốt để cây phát triển khỏe mạnh, hoa nở đều và quả chín ngọt.

2. Cây táo tàu - Đón lộc và may mắn

Táo tàu không chỉ là cây ăn quả, mà còn mang ý nghĩa phong thủy ngọt ngào và sung túc. Cây có tán lá xanh mướt, quả chín đỏ nổi bật, có thể ăn tươi hoặc phơi khô dùng dần, pha trà hay nấu canh đều ngon. Trồng táo tàu ở hướng nhiều nắng, tốt nhất là hướng Nam, sẽ giúp cây quang hợp tốt, ra nhiều quả. Thỉnh thoảng tỉa cành để thông thoáng, giảm sâu bệnh, vừa đẹp mắt vừa duy trì năng lượng tích cực cho gia đình.

3. Cây mộc hương - Thu hút quý nhân, may mắn

Hoa mộc, hay mộc hương, nổi bật với tán lá xanh mướt và hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa, đặc biệt vào mùa thu. Người xưa cho rằng mộc hương mang đến may mắn, thu hút quý nhân phù trợ. Ngoài giá trị phong thủy, hoa mộc còn dùng pha trà, làm bánh, làm mứt hay ủ rượu, mang lại hương vị thanh tao cho đời sống. Mộc hương ưa sáng, đất sạch, thoáng khí và không chịu được ngập úng, cần bón phân định kỳ vào cuối hè để cây nở hoa đẹp, tán lá mượt.

4. Cây hồng - Biểu tượng của đủ đầy và hạnh phúc

Cây hồng mang vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa đầy đủ, no ấm. Quả hồng chín đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo cảm giác bình yên và sung túc cho gia chủ. Trồng hai cây hồng trước sân còn tượng trưng cho song hỷ, biểu thị cho cuộc sống hanh thông, mọi sự như ý. Lưu ý đặt cây ở nơi có ánh sáng tốt và thông thoáng, tránh che cửa chính để không cản trở gió và ánh sáng tự nhiên.

5. Cây bạch quả - Biểu tượng trường thọ và tài lộc bền vững

Bạch quả (ginkgo) là loại cây có tuổi thọ cao, có thể sống hàng trăm năm, mang ý nghĩa tài lộc dài lâu và sự thịnh vượng bền vững. Vào mùa thu, lá bạch quả chuyển vàng rực rỡ, rụng xuống tạo thành "mưa vàng", được coi là dấu hiệu của vượng khí và may mắn. Trồng bạch quả trong sân vừa làm đẹp không gian vừa giúp gia đình duy trì năng lượng tích cực, giàu sức sống.

Tổng hợp