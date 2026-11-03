Trong 2 tháng cuối năm, địa phương có 3,4 triệu dân sẽ phá dỡ toàn bộ 6 tòa nhà xây dựng từ những năm 1980

Địa phương này đã phá dỡ 17/23 nhà chung cư cũ, còn 6 nhà gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2.

Theo thông tin từ Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 5/10/2026 về quản lý, chỉnh trang nhà chung cư trên địa bàn tỉnh năm 2026, trong đó đặt mục tiêu hoàn thành phá dỡ 100% nhà chung cư cũ còn lại tại khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có 129 nhà chung cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Vinh (cũ). Trong đó, có 23 nhà chung cư cũ và 106 nhà chung cư không thuộc diện nhà chung cư cũ.

23 nhà chung cư cũ tập trung tại khu chung cư Quang Trung, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1980. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều công trình xuống cấp, xuất hiện tình trạng thấm dột, nứt tường, bong tróc bê tông, rêu mốc; hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy chưa được trang bị đầy đủ hoặc đã hư hỏng. Một số hộ dân tự ý cơi nới, lắp đặt lồng sắt "chuồng cọp" bên ngoài căn hộ, ảnh hưởng đến mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Đến nay, 17/23 nhà chung cư cũ đã được phá dỡ, đạt khoảng 74%; còn 6 nhà gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2. UBND tỉnh yêu cầu tập trung phá dỡ 6 nhà này trong năm 2026, tạo quỹ đất để triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Quang Trung theo quy hoạch, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc và cảnh quan.

Các toà C2, C3, C4 hiện đang được triển khai di dời cư dân, tiến tới giải tỏa trong thời gian tới. Ảnh tư liệu: Q.A

Đối với 106 nhà chung cư không thuộc diện chung cư cũ, chủ yếu là nhà chung cư thương mại và nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng từ khoảng năm 2010 đến nay. Qua rà soát, 68 nhà có hiện trạng công trình còn tốt, chưa cần cải tạo, chỉnh trang lớn. Các công trình này được yêu cầu tiếp tục quản lý, bảo trì thường xuyên, nhất là hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật dùng chung.

Có 38 nhà chung cư đã xuất hiện tình trạng bong tróc, rêu mốc lớp sơn mặt ngoài, ảnh hưởng mỹ quan; một số khu vực sử dụng chung như hành lang, sảnh, khu vực thang máy, tầng để xe và không gian sinh hoạt chung chưa bảo đảm vệ sinh, mỹ quan. Các công trình này được xác định cần ưu tiên bảo trì, sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang.

Theo kế hoạch, việc cải tạo 38 nhà chung cư tập trung vào sơn sửa, xử lý bong tróc, rêu mốc mặt ngoài; chỉnh trang các khu vực sử dụng chung; rà soát, bảo trì hệ thống PCCC, cứu nạn, cứu hộ và các hệ thống kỹ thuật; sửa chữa, thay thế các bộ phận, cấu kiện bị hư hỏng, xuống cấp như cửa, lan can ban công và các hạng mục cần thiết khác.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An