Trong 2 ngày từ 28 đến 29 Tết, 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi ngày 28-29 Tết, Chính Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy trong công việc, sự khéo léo của bản mệnh là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ này để giải quyết rất nhiều vấn đề hiện tại, tăng tốc tiến mạnh mẽ về phía trước.

Bên cạnh đó, tài lộc cũng may mắn không kém cạnh bất cứ ai do có Tam Hợp quý nhân trợ mệnh. Trong trường hợp khẩn cấp về tiền bạc, con giáp tốt số này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, biến nguy hiểm thành an toàn và nhanh chóng tìm ra giải pháp, thu được nợ lớn, mua được xe hoặc gặp được khách hàng tiềm năng trong ngày mới.



Thìn là người có bản lĩnh vững vàng, đáng tin cậy và mang đến cảm giác an toàn. Bạn chú trọng sự ổn định, từ cách cư xử đến phong cách sống. Bạn thường ưu tiên những gì thực tế và có giá trị lâu dài. Điều này thể hiện qua cách bạn xây dựng các mối quan hệ, công việc và hình ảnh cá nhân, tất cả mọi người đều yêu mến Thìn trong ngày này.

Tử vi tuổi Thìn, Dần và Mùi có nhiều điểm sáng, may mắn hơn các con giáp còn lại

Về mặt tình cảm, đây là lúc bạn và người ấy nên thật sự thư giãn. Đừng đặt nhiều kì vọng để rồi gây áp lực cho nhau. Nếu đang có điều gì khúc mắc, tốt nhất hãy cho nhau không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo, điều hòa lại mối quan hệ.

Con giáp tuổi Dần

Thiên tài mở đường kiếm tiền nên tuổi Dần không rơi vào cảnh túng thiếu, hết tiền lại có tiền về, làm ăn không thua kém ai. Những người đang làm công việc mang tính thời vụ, đánh nhanh thắng nhanh, nhận tiền liền sẽ có may mắn hơn hẳn những người khác trong ngày này.



Tương Xung cản trở, công việc của Dần dạo này cũng bận rộn, thời gian ngủ ít hơn thời gian đi làm, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi mà việc thì vẫn chưa xong. Hãy dành chút thời gian để thư giãn và xua tan tâm trạng nặng nề cuối năm, có lẽ khi đó, vận rủi sẽ không còn đeo bám bạn nữa.



Hơn nữa, Dần hãy cảnh giác với những cá nhân có vẻ không đáng tin cậy xung quanh bạn, đặc biệt là những người có thể lợi dụng hoặc làm hại bạn. Để tránh bị mắc bẫy của người khác, hãy thận trọng trong việc giao tiếp và tránh hành động bốc đồng để không rơi vào bẫy của họ.

Tình cảm là điểm sáng nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc. Nếu như một năm vừa qua bạn và gia đình sống rất khỏe mạnh, thì đó là một năm thành công và tuyệt vời. Tuổi này đừng mong cầu chi cao sang, tử vi thấy các bạn vẫn yên ổn, gia đình không quá bế tắc, vẫn may mắn hơn bao người.

Con giáp tuổi Mùi

Chính ấn chiếu mệnh, Mùi hơi khó tính nhưng rất năng động và nhiệt huyết, luôn biết cách nắm bắt cơ hội tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực mang tính tỉ mỉ, cần độ chính xác cao. Bản tính dễ gần và hào phóng sẽ giúp Mùi dễ dàng gặp gỡ những người cùng chí hướng và sẵn lòng giúp đỡ Mùi lúc khó khăn.



Thổ Kim tương sinh, Mùi gặt hái được nhiều thành quả và cũng có thể nhận được quà tặng, lì xì hoặc những ưu đãi khác đến từ người khác. Tư duy năng động và khả năng phân tích vượt trội sẽ giúp Mùi sớm biến nghịch cảnh thành vận may, không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.



Hãy gạt bỏ những suy nghĩ phiền muộn và tận hưởng trọn vẹn thời gian bên bạn bè, người thân trong những ngày cuối năm. Một số bất ngờ thú vị đang chờ đón bạn, hãy cởi mở đón nhận, bạn sẽ thấy cuộc sống tràn đầy những điều bất ngờ và niềm vui.

Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm