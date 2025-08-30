Trọn vẹn khoảnh khắc dàn sao tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt đẹp đến thế!

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt cấp Nhà nướclễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí đầy khí thế tại Quảng trường Ba Đình. Dàn nghệ sĩ Việt tham gia trong Khối văn hoá - thể thao, cùng hàng vạn người dân cả nước đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng, rực rỡ sắc đỏ sao vàng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Những ngày qua, dàn nghệ sĩ đã tích cực tập luyện. Và hôm nay, có người thức trắng đêm, có người dậy từ sớm để kịp chuẩn bị trang phục, make up chỉn chu và xinh đẹp nhất để góp mặt trong hoạt động lớn và ý nghĩa. Khi xuất hiện trên sóng buổi tổng duyệt, tất cả đều giữ được diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và thần thái tràn đầy năng lượng. Chính sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tinh thần tự hào ấy đã giúp khung cảnh tổng duyệt thêm phần long trọng, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Một chi tiết gây chú ý là nếu như trong buổi sơ duyệt trước đó, Đen Vâu nối bước ngay sau Hoàng Thuỳ Linh thì đến tổng duyệt hôm nay, vị trí ấy đã được thay thế bằng MONO. Sự điều chỉnh này có thể xuất phát từ việc sắp xếp cho cân xứng đội hình, đảm bảo sự hài hoà cho toàn khối diễu hành. Dù ở vị trí nào, việc được đồng hành trong hoạt động trọng đại của đất nước vẫn là niềm tự hào lớn lao với mỗi nghệ sĩ.

Khối Văn hoá - thể thao xuất hiện trên sóng Tổng duyệt sáng 30/8

Khối Văn hoá - thể thao xuất hiện với các trang phục trình diễn, thi đấu trong lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30/8

Vị trí các nghệ sĩ dẫn đầu đoàn là Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Trang Pháp, MONO, Hoàng Thuỳ Linh

Đen Vâu được thay đổi vị trí, diễu hành cùng đoàn nghệ sĩ, vận động viên ở phía sau

Các nghệ sĩ xuất hiện rực rỡ, khuấy động một góc phố trên đường Hàng Cháo

Dù phải thức trọn đêm, tập trung từ 2-3 giờ sáng nhưng các nghệ sĩ vẫn rất hân hoan, vui vẻ khi được góp sức trong ngày hội lớn của dân tộc

Cận visual xinh xắn của Hoàng Thuỳ Linh và Thu Quỳnh

MONO "tuyệt đối điện ảnh", thân thiện giao lưu với mọi người xung quanh

Diễn viên Hồng Diễm, Tăng Duy Tân và Quốc Thiên

Đen Vâu nổi bật giữa đội hình

Người dân rò reo, cổ vũ nhiệt tình cho Khối văn hoá - thể thao

Thu Quỳnh, Trang Pháp, MONO, Thanh Sơn liên tục vẫy tay chào người dân xung quanh

Đội hình này bao gồm cả những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, Hoa hậu, Á hậu, MC, vận động viên...

Các nghệ sĩ đa phần chọn diện áo dài trong sự kiện trọng đại này

Dễ dàng nhận ra những khuôn mặt nghệ sĩ quen thuộc trong khung hình này như Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Thu Quỳnh, nghệ sĩ Lê Khanh, nghệ sĩ lan Hương, nghệ sĩ Lan Hương (Em bé Hà Nội), diễn viên Hồng Diễm, MC Khánh Vy...

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ diện áo dài đôi, đồng hành cùng nhau trong hoạt động Tổng duyệt

MC Khánh Vy diện áo dài trắng truyền thống

Diễn viên Bảo Hân (Về Nhà Đi Con)

MC Nguyên Khang, diễn viên Huỳnh Lập vẫy tay chào khi diễu hành trên phố

MC Nguyên Khang thể hiện rõ sự tự hào

Sự xuất hiện rạng ngời, chỉn chu và giàu nhiệt huyết của các thế hệ nghệ sĩ đại diện đã khẳng định tinh thần cống hiến, hòa chung nhịp đập con tim với hàng triệu người dân cả nước hướng về Ngày Quốc khánh trọng đại

Trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), các nghệ sĩ ở các lĩnh vực sẽ góp mặt trong Khối văn hoá - thể thao để tham gia hoạt động diễu hành. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiết lộ thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ là hàng loạt nghệ sĩ đình đám của Vbiz đã chủ động nhắn tin, đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành.

Nghệ sĩ Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn dặn dò dàn nghệ sĩ: "Chúng ta là những người đại diện để thực hiện chương trình 80 năm mới có một lần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế tôi mong mọi người tập trung cao độ để làm tốt nhất công việc của mình. Vì tất cả những gương mặt này sẽ được hàng triệu người nhìn, cảm nhận, các bạn đang đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, các bạn là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn quân, toàn dân ta cố gắng thực hiện. Chúng ta đang đến rất gần ngày trọng đại, hôm nay đạt được 10 thì hôm tới đạt được 12, cố gắng phối hợp với nhau để tập luyện hiệu quả nhé. Mọi người giữ gìn sức khoẻ".