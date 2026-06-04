Trốn truy nã suốt 17 năm, người đàn ông bất ngờ ra đầu thú

Sau 17 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã ra đầu thú tại Tây Ninh.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh vừa vận động thành công 3 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có trường hợp lẩn trốn suốt 17 năm.

Đáng chú ý là trường hợp Phạm Văn Su (SN 1966, quê An Giang), đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2009.

Đối tượng Phạm Văn Su đầu thú sau 17 năm lẩn trốn. Ảnh: Công An Tây Ninh

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9-2008, ông Su được thuê quản lý, chăm sóc vật nuôi tại một trang trại ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 4-2009, lợi dụng lúc chủ trang trại vắng mặt, ông Su lén bán 4 con bò cái với giá 15,4 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 6-2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Su về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tổ chức thi hành lệnh bắt thì đối tượng đã biến mất.

Trong suốt 17 năm, ông Su sống tại tỉnh An Giang nhưng không đăng ký cư trú, hạn chế tiếp xúc với người lạ và cắt đứt liên lạc với nhiều người thân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến ngày 21-5-2026, sau khi lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tìm đến gia đình tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách đầu thú, ông Su đã tự nguyện đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an Tây Ninh vận động thành công 3 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ảnh: Công An Tây Ninh

Ngoài trường hợp trên, Nguyễn Quang Hưng (SN 1988, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) - đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc - cũng đã ra đầu thú.

Theo điều tra, năm 2023, Hưng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet và cấp tài khoản cho Võ Minh Châu (SN 1979, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) để nhận cược từ các con bạc.

Sau khi nhiều người tham gia cá cược thua với số tiền 85 triệu đồng nhưng không thanh toán, Hưng yêu cầu ông Châu đứng ra trả nợ. Do không có khả năng chi trả, ông Châu bỏ đi khỏi địa phương.

Tháng 4-2024, biết tin ông Châu về nhà chịu tang mẹ ruột, Hưng cùng một số người đến đòi nợ. Sau đó, ông Châu trình báo vụ việc với cơ quan công an. Biết mình bị điều tra, Hưng bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành trước khi ra đầu thú ngày 23-5-2026.

Một trường hợp khác là Nguyễn Hồng Giang (SN 1983, quê Đồng Tháp), đối tượng bị truy nã từ năm 2014 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Giang từng dùng giấy tờ tùy thân của người khác để xin việc. Năm 2011, sau khi mượn xe máy của một người quen tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), Giang phát hiện trong cốp xe có 10 triệu đồng cùng giấy tờ nên mang xe đi cầm cố lấy 23 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trong thời gian lẩn trốn, Giang tiếp tục phạm các tội cướp giật tài sản tại TP HCM và trộm cắp tài sản tại Đồng Tháp, phải chấp hành nhiều bản án tù. Sau khi mãn hạn tù, Giang cùng vợ và 3 con đi bán vé số dạo để mưu sinh.

Ngay khi đợt cao điểm được triển khai, lực lượng công an đã đến gia đình vận động, giải thích chính sách pháp luật. Ngày 20-5-2026, Giang tự nguyện đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, việc truy tìm các đối tượng truy nã gặp không ít khó khăn do hồ sơ cũ, địa chỉ cư trú thay đổi theo thời gian và nhiều đối tượng cố tình che giấu tung tích.

Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã đạt kết quả bước đầu tích cực.