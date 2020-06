Trộn gần 10kg ma túy trong vỏ trấu để qua mắt lực lượng chức năng

Công an Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển ma túy đá có số lượng cực lớn lên đến gần 10 kg. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lao Văn Tuy (SN 1992), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Đặng Văn Nhương (SN 1993), trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội, đồng thời từ công tác nắm tình hình, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Đặng Văn Nhương cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép ma túy.

Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 10h ngày 15/6, Đội 4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy- Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Đội 11 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Lao Văn Tuy. Vật chứng thu giữ của Tuy gồm 1 bao tải chứa 10 túi tinh thể màu trắng, giám định kết luận là ketamine, tổng trọng lượng là 9,8 kg.

Để cất giấu ma túy qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã giấu các túi tinh thể trắng trong bao tải đựng vỏ trấu. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Tuy khai nhận đã được đối tượng Mùi (SN 1991), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và đối tượng Đặng Văn Nhượng thuê vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội, tiền công vận chuyển 15.000.000đ.

Được biết, đối tượng Tuy đã có 1 tiền án về tội Đánh bạc. Căn cứ tài liệu và vật chứng thu giữ, cơ quan Công an đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Nhượng. Vụ án Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) tiếp tục điều tra, mở rộng./.