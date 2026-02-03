Trọn bộ ảnh "đi khắp thế gian" của nàng thơ Hải Tú và Chủ tịch Sơn Tùng

Từ nước ngoài cho tới trong nước, ở cửa hàng quần áo hay ngoài quán trà đá,... Sơn Tùng M-TP và Hải Tú nhiều lần bị bắt gặp đang đi cùng nhau.

Dù hầu hết các khoảnh khắc đều không lộ mặt, cả hai che chắn kín mít, song nhiều người hâm mộ vẫn nhanh chóng nhận ra “Nàng thơ” và “Chủ tịch” nhờ vóc dáng, phong thái và những chi tiết quen thuộc. Có thể thấy, Sơn Tùng và Hải Tú đồng hành cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường - không nằm trong khuôn khổ các dự án chung hay hình ảnh công việc, đồng thời cũng luôn giữ khoảng cách nhất định trước ống kính.

Sơn Tùng M-TP và Hải Tú đồng hành trong nhiều khoảnh khắc thế này. Ảnh: FBNV.

Cùng với đó là 7749 bức ảnh check-in, những chi tiết trùng hợp trong khung hình, netizen nhanh chóng xâu chuỗi thành cả một hành trình “vi vu chung” kéo dài từ trong nước ra nước ngoài.

Mới đây nhất, cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Dù che kín diện mạo, nhiều người vẫn nhanh chóng nhận ra nhân vật nam gây chú ý với phong cách ăn mặc tối giản, nhưng có nhiều chi tiết được cho là trùng khớp với Sơn Tùng M-TP: từ kiểu tóc, dáng người cho tới chiếc áo có họa tiết trước ngực bị nghi là hình xăm quen thuộTrong khi đó, cô gái đi cùng diện trang phục rộng rãi, đội mũ và che mặt kỹ lưỡng, song vóc dáng, chiều cao và phong thái lại rất giống Hải Tú.

Hình ảnh được cho là Hải Tú và Sơn Tùng tại một trung tâm thương mại mới đây. Ảnh: MXH

Trước đó, vào dịp Tết 2022, những hình ảnh Sơn Tùng M-TP đích thân đèo "nàng thơ" Hải Tú đi chợ mua đồ cúng ông Táo khiến mạng xã hội được phen chấn động. Khoảnh khắc cả hai lộ diện trước cửa biệt th, cùng nhau ra xe đi mua đồ chuẩn bị Tết được chia sẻ chóng mặt. Hải Tú thậm chí còn có hành động ôm eo tình cảm với Sơn Tùng M-TP.

Nhiều netizen nhớ ngay tới hình ảnh Sơn Tùng M-TP và Hải Tú đèo nhau trên xe máy mua đồ cúng ông Công ông Táo dịp Tết 2022. Ảnh: Đi Soi Sao ĐI



Cũng vào một dịp Tết, cả hai bị bắt gặp ra vào biệt thự riêng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Vào tháng 10/2024, "team qua đường" tóm dính Hải Tú và Sơn Tùng M-TP đã tranh thủ "đánh lẻ" đi dạo chợ Đà Lạt, mua sắm. Cụ thể, cả hai cùng xuất hiện tại một cửa hàng bán quần áo tại chợ Đà Lạt.

Chủ cửa hàng cho biết Sơn Tùng M-TP đi cùng một cô gái, cả hai bịt kín từ đầu đến chân, không để lộ dung mạo. Qua loạt ảnh trích xuất camera được lan truyền, "thánh soi" nhanh chóng phát hiện người bên cạnh nam ca sĩ có nhiều dấu hiệu giống với Hải Tú. Trước hết phải kể đến vóc dáng, chiều cao của người con gái này hao hao với "nàng thơ" mỗi khi đứng cạnh Chủ tịch.

Cả hai đi mua sắm ở chợ Đà Lạt.

Không chỉ ở Đà Lạt, cô gái đội chiếc mũ quen thuộc này còn bị bắt gặp đi cùng Sơn Tùng uống trà đá tại Hà Nội. “Team qua đường” tiếp tục tung ra bằng chứng, nghi vấn người xuất hiện bên cạnh “Chủ tịch” vẫn là Hải Tú.

Còn đây là uống đi trà đá ở Hà Nội. Nguồn: @xomoshop.

Cả hai cũng có nhiều lần chung khung hình khác ở trong nước khi Sơn Tùng M-TP đi làm từ thiện hoặc chủ tịch đến thăm "gà cưng" trong buổi chụp hình.

Đi hết các địa điểm trong nước, cả hai còn nhiều lần bị bắt gặp vi vu ở nước ngoài.

Theo đó, vào đầu tháng 4/2025, cả hai bắt gặp đang vi vu ở Thái Lan. Trong clip, Hải Tú diện trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Trong khi đó, giọng ca "Nắng ấm xa dần" vẫn giữ phong cách bảnh bao quen thuộc với outfit tối giản. Cả hai đang cùng hướng mắt về một phía, dường như đang xem chung một thứ gì đó, thoải mái tương tác, bàn luận rôm rả.

Cặp đôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện tự nhiên. Nguồn: honghotlachanai.

Nguồn: honghotlachanai.

Điểm chung trong tất cả những lần “bị bắt gặp” nói trên là Sơn Tùng và Hải Tú chưa từng lên tiếng phản hồi. Tuy vậy, việc những “hint” này liên tục xuất hiện suốt nhiều năm, từ Hà Nội, Đà Lạt cho tới Thái Lan, vẫn đủ khiến câu chuyện về Hải Tú và “Chủ tịch” luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người cũng chú ý tới biểu cảm và tương tác khá tự nhiên của cả hai; cho thấy mối quan hệ cởi mở, thân thiết. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng dành cho Hải Tú những sự quan tâm đặc biệt như mua trà sữa mang tới tận nơi khi cô chụp hình, hay liên tục dành lời khen trong vlog do chính anh đăng tải.

Từ khi đầu quân cho công ty Sơn Tùng thì mối quan hệ của Hải Tú với Sơn Tùng rơi vào nghi vấn. Cả hai liên tục bị netizen soi ra loạt chi tiết trùng hợp, từ việc sử dụng đồ đôi, nhẫn cặp cho đến những lần bị cho là xuất hiện ở cùng địa điểm, cùng thời điểm.

Dù vậy, suốt thời gian qua, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của mình.

Hiện tại, Hải Tú vẫn là talent độc quyền trực thuộc công ty do Sơn Tùng. Người đẹp vẫn chưa có tác phẩm nào quá nổi bật ở sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình. Netizen không còn thấy Hải Tú xuất hiện nhiều trong các sự kiện, mà dần lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện.

Ảnh: Tổng hợp