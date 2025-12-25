Trộm 25 chiếc Porsche trong 10 tháng: Định đút túi hơn 35 tỷ nhưng cái kết ê chề

Trong vòng mười tháng, hai người đàn ông ở Anh đã âm thầm dàn dựng một loạt vụ trộm xe Porsche, đánh cắp hàng chục chiếc xe từ khắp khu vực Greater Manchester. Điều mà họ có lẽ cho rằng sẽ là một phi vụ sinh lời lớn lại kết thúc bằng việc cả hai phải ngồi tù.

Hai nghi phạm, Eidmantas Sadauskas và Vytautas Ceponis, đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống an ninh của các phương tiện bằng cách sử dụng các thiết bị và công cụ không xác định. Sau khi vô hiệu hóa hệ thống báo động, chúng đã có thể tiếp cận các xe, đăng ký lại biển số và tránh gây chú ý trong quá trình tẩu thoát.

25 chiếc Porsche tại Anh đã bị đánh cắp trong nhiều tháng. Ảnh minh họa

Các vụ trộm bắt đầu từ tháng 1 và tiếp diễn đều đặn cho đến tháng 10, tổng số xe bị mất cắp lên tới 25 chiếc xe. Cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết về các mẫu xe Porsche cụ thể bị đánh cắp. Với tổng giá trị ước tính khoảng 1 triệu bảng Anh, tương đương 35,5 tỷ đồng, mỗi chiếc xe có giá trung bình khoảng 40.000 bảng Anh. Con số này cho thấy cặp đôi này đã tránh xa những chiếc 911 cao cấp hoặc bất kỳ chiếc xe nào đặc biệt hiếm. Như tạp chí Road & Track đã chỉ ra, rất có thể đó là sự kết hợp giữa các mẫu Macan, Cayenne, và có lẽ một vài chiếc Panamera phiên bản tiêu chuẩn

Bất kể mục tiêu là những mẫu xe nào, cảnh sát nghi ngờ các phương tiện này đều nhằm mục đích bán lại, có thể là buôn lậu ra nước ngoài thông qua các kênh bất hợp pháp. Vụ việc mang dấu ấn của một băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, tập trung vào số lượng hơn là sự phô trương.

Macan có thể là cái tên nằm trong danh sách bị đánh cắp. Ảnh minh họa

Khi ngày càng nhiều xe Porsche biến mất, chính quyền địa phương đã chú ý và phát động một chiến dịch truy bắt có mục tiêu để bắt giữ. Đội Chống Xe Chiến Thuật cuối cùng đã chặn được một chiếc xe khả nghi trên đường đến Cheshire lúc 1 giờ sáng ngày 16/10. Chiếc xe đó trước đây đã có liên quan đến các vụ trộm khác trong khu vực.

Sadauskas và Cepnios được tìm thấy bên trong xe và họ mang theo một chìa khóa xe chưa điền thông tin, tua vít, cờ lê, kìm và một số dụng cụ khác để phá khóa xe. Hai người đàn ông này cũng được xác định là đã có mặt tại các khu vực xảy ra các vụ trộm.

Có lẽ nhận ra mình đã bị bắt quả tang , và không muốn trải qua quá trình xét xử kéo dài và án tù dài hạn, cả hai người đàn ông đều nhận tội âm mưu trộm cắp xe ô tô tại tòa án vào ngày 24/11. Sadauskas bị kết án 4,5 năm tù giam trong khi Ceponis bị kết án 4 năm tù.

Cảnh sát đã thu hồi được một số chiếc Porsche bị đánh cắp và đang tiếp tục truy tìm những chiếc còn lại. Theo Cảnh sát Greater Manchester, cuộc điều tra bao gồm nhiều công việc quy mô lớn, trong đó có việc xem xét kỹ lưỡng hàng giờ đoạn phim camera giám sát và kiểm tra dữ liệu nhận dạng biển số tự động (ANPR).