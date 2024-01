Trời rét căm căm, nhiều người vẫn dậy từ tờ mờ sáng ra Hồ Gươm tập thể dục

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 25/1 ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 10-12 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng 29/1, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.