Trời quá nóng, V.League phải áp dụng quy định từng được FIFA đưa vào World Cup để bảo vệ cầu thủ

Ghi nhận vào tối qua (24/5), nhiệt độ tại khu vực sân Hàng Đẫy vào lúc 19h là 34 độ C. Tuy nhiên, mức cảm nhận nhiệt độ được đánh giá còn cao hơn thế, do các tác động của hiệu ứng đô thị. Đó cũng là thời điểm trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định tại vòng 24 V.League 2025/26 bắt đầu diễn ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ sau 1 hiệp đấu, cầu thủ cả hai đội đều rời sân trong tình trạng áo đẫm mồ hôi, dẫn đến việc phải thay áo mới khi bước vào hiệp 2.

Đó cũng là lý do ở trận đấu vừa rồi, ban tổ chức cho phép hai CLB Hà Nội và Nam Định có quãng thời gian nghỉ uống nước ở giữa hiệp (Cooling break). Dù chỉ là 3 phút nghỉ ngắn nhưng điều này giúp các cầu thủ được uống nước và hồi lại sức khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết quá nóng.

Dù trời rất nóng nhưng vẫn có khá đông CĐV hai đội Hà Nội và Nam Định tới sân cổ vũ trận đấu.

Hoàng Hên và Passira rời sân với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi sau hiệp 1. Xuân Mạnh thậm chí còn cởi luôn chiếc áo của mình do đã quá ướt.

Cầu thủ hai đội được cho nghỉ uống nước ở giữa hiệp 2.

Khái niệm Cooling break bắt đầu được người hâm mộ Việt Nam biết đến từ World Cup 2014. Khi ấy, Tòa án lao động ở thủ đô Brasila đã yêu cầu FIFA phải cho cầu thủ nghỉ uống nước trong vòng 3 phút sau mỗi 30 phút thi đấu nếu như nhiệt độ ngoài trời chạm mức 32 độ C.

Ban đầu, FIFA không đồng tình với phán quyết trên, nhưng cuối cùng đàm phán không thành và buộc phải chấp hành. Cũng bởi thế, lần đầu tiên trong lịch sử, người hâm mộ Việt Nam và cả thế giới được chứng kiến hình ảnh hai đội ra sân nghỉ uống nước ở các phút 30 và 75 của trận đấu.

Thời điểm ấy, một số trận đấu được tổ chức vào lúc 13h giờ địa phương. Dù Brazil lúc ấy đã chớm bước sang mùa đông nhưng một số địa điểm ở phía Bắc và Đông Bắc vẫn còn duy trì mức nhiệt cao, cộng thêm độ ẩm cao khiến rất nhiều đội bóng gặp khó.

Có thể kể đến trường hợp của tuyển Hà Lan khi họ gặp phải vô vàn khó khăn ở trận gặp Mexico ở vòng 1/8. Đội bóng châu Âu vất vả bám đuổi tỉ số và chỉ lật ngược được tình thế nhờ các bàn thắng muộn của Snejder (phút 88), cùng tình huống Robben mang về quả đá phạt đền ở thời gian đá bù giờ, sau đó Huntelaar thực hiện thành công.