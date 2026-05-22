FIFA áp dụng điều lệ ít thấy, tuyển Việt Nam sẽ gặp cảnh "nín thở" chờ đối thủ tại U17 World Cup?

Theo đó, kể từ khi nâng số lượng lên thành 48 đội vào năm 2025, FIFA đã áp dụng điều lệ phân cặp vòng đấu loại trực tiếp tương đối thú vị tại U17 World Cup.

Cụ thể, các đội nhất nhì ở 12 bảng và 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, FIFA không phân nhánh đấu sẵn theo mô típ quen thuộc kiểu nhất A gặp nhì B, nhất C gặp nhì D, mà sẽ lập ra 3 bảng xếp hạng mới.

Tại đây, các đội nhất bảng được xếp hạng vào một bảng riêng, phân định thứ hạng từ 1 đến 12 dựa vào thành tích vòng bảng. Tương tự với 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba giành quyền đi tiếp.

Có thể hiểu, 12 đội nhất bảng sẽ xếp hạng từ 1 đến 12, tiếp đó là thứ hạng từ 13 đến 24 cho 12 đội nhì bảng, còn các đội xếp thứ ba sẽ có thứ hạng từ 25 đến 32.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026.

Tiếp đó, việc xếp cặp ở vòng 1/16 sẽ được diễn ra như sau: đội hạng 1 gặp đội hạng 32, đội hạng 2 gặp đội hạng 31, đội hạng 3 gặp đội hạng 30… lần lượt đến hết. Tuy nhiên, có một quy tắc cần lưu ý là các đội từng gặp nhau ở vòng bảng sẽ không chạm trán ở vòng 1/16.

Ví dụ đội hạng 1 do cùng bảng với đội hạng 32 nên sẽ không gặp lại đối thủ này. Khi ấy, đội hạng 31 sẽ được đôn lên thay để đấu với đội hạng 1, còn đội hạng 2 sẽ đối đầu với đội hạng 32.

Nếu vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ chưa biết ngay đối thủ ở vòng loại trực tiếp mà còn phải chờ tình hình ở 11 bảng đấu khác.

Quy tắc này đã được áp dụng tại U17 World Cup 2025 và được đánh giá giúp giải đấu trở nên thú vị hơn. Các đội bóng sẽ không thể biết mình sẽ chạm trán đối thủ nào, rơi vào nhánh đấu như thế nào ở vòng loại trực tiếp, qua đó loại bỏ được những sự toan tính.

Với U17 Việt Nam, nếu vượt qua vòng bảng, khi ấy người hâm mộ sẽ hồi hộp chờ đợi kết quả ở các bảng đấu khác để biết đội nhà xếp hạng bao nhiêu ở vòng sau, và sẽ gặp đối thủ nào.

Tuy vậy, điều lệ trên sẽ chưa được áp dụng tại World Cup 2026 dành cho các ĐTQG. Tại đây, FIFA vẫn xếp cố định nhánh đấu theo cách cũ (nhất bảng này gặp nhì hoặc ba bảng khác).