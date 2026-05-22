Trước tuyển Việt Nam, các đội Đông Nam Á nào từng được dự U17 World Cup, thành tích ra sao?

Đội bóng Đông Nam Á đầu tiên dự U17 World Cup chính là Thái Lan. Đó là vào năm 1997.

Trước đó, đội bóng này gây sốc tại giải U16 châu Á 1996 khi đánh bại Nhật Bản tại bán kết, giành được ngôi á quân, qua đó trở thành 1 trong 3 đại diện của châu Á dự giải U17 World Cup 1997.

Trong lần đầu dự giải thế giới, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã ghi được 4 bàn thắng, tuy nhiên không giành được điểm số nào.

U17 Thái Lan thua chủ nhà Ai Cập 2-3 ở trận ra quân, sau đó thất bại 0-3 trước U17 Đức, rồi khép lại vòng bảng bằng trận thua 2-6 khi đối đầu với Chile.

Đội hình U17 Thái Lan dự U17 World Cup 1997.

2 năm sau, bóng đá Thái Lan tiếp tục góp mặt tại giải U17 World Cup. Nhưng lần này, họ xuất hiện với tư cách đội đương kim vô địch châu Á.

Tại giải U16 châu Á 1998, Thái Lan xuất sắc đánh bại Bahrain 6-0 ở bán kết, sau đó thắng Qatar 3-2 ở loạt đá luân lưu để giành cúp. Năm ấy, châu Á chỉ có 2 suất dự U17 World Cup và bóng đá Thái Lan đã vượt lên trên hàng loạt tên tuổi lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Iran… để giành vé.

Tuy vậy, hành trình tại U17 World Cup 1999 của Thái Lan cũng không khác nhiều 2 năm trước, khi họ tiếp tục thua cả 3 trận. Thậm chí, lần này còn là những trận thua rất đậm.

U17 Thái Lan bị Mexico đánh bại với tỉ số 4-0, sau đó thua Tây Ban Nha 0-6, rồi tiếp tục thua đậm Ghana tới 1-7.

U17 Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn và phải nhận 17 bàn thua tại U17 World Cup 1999.

Mãi đến năm 2023, bóng đá Đông Nam Á mới lại có một đại diện dự U17 World Cup. Lần này là U17 Indonesia với tư cách đội chủ nhà.

Trước đó, Indonesia dự kiến là chủ nhà của U20 World Cup nhưng bị FIFA tước quyền đăng cai. Sau đó, với sự nỗ lực của mình, Indonesia được giao tổ chức U17 World Cup 2023.

Năm ấy, đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng khi cầm hòa U17 Ecuador 1-1, qua đó trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại U17 World Cup. Tới lượt trận thứ 2, U17 Indonesia tiếp tục hòa 1-1 với U17 Panama. Tuy vậy, đến lượt cuối, đội bóng xứ sở vạn đảo không thể gây bất ngờ, bị U17 Maroc đánh bại với tỉ số 3-1, qua đó phải dừng bước sau vòng bảng.

U17 Indonesia giành được 2 điểm tại U17 World Cup 2023.

2 năm sau, U17 Indonesia gây sốc tại giải U17 châu Á khi đánh bại cả 3 đội Hàn Quốc, Yemen và Afghanistan để giành ngôi nhất bảng C giải U17 châu Á 2025, qua đó giành quyền dự U17 World Cup vào cùng năm.

Tới giải thế giới, dù thua Zambia 1-3, thua Brazil 0-4, nhưng U17 Indonesia tiếp tục tạo nên dấu ấn khi thắng U17 Honduras 2-1 ở lượt cuối. Không vượt qua được vòng bảng, nhưng U17 Indonesia cũng trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được một trận thắng tại giải U17 thế giới.

U17 Việt Nam liệu có viết nên được trang sử mới cho bóng đá Đông Nam Á tại U17 World Cup?

Với bóng đá Việt Nam, hành trình tại giải U17 World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 19/11 sắp tới. Trong một bảng đấu có sự góp mặt của Bỉ, Mali và New Zealand, U17 Việt Nam sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, tuy nhiên vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Và nếu có thể tiến vào vòng loại trực tiếp, U17 Việt Nam sẽ thiết lập nên cột mốc mới khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này.