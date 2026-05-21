Thêm hàng loạt trang web phát sóng bóng đá “lậu” bị triệt phá: Khởi tố 23 đối tượng

23 đối tượng của nhiều trang web vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội: Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành thông qua các website: cakhia.tv, rakhoi.tv, caoheo.tv với các bình luận viên được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như Giàng A Ph*, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Nhóm đối tượng thu và phát lậu bình luận của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới và các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Lợi nhuận của nhóm đối tượng chủ yếu thông qua việc quảng cáo các trang cá độ bóng đá, đặc biệt là đăng các nội dung quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra có đông người xem.

Nhóm đối tượng hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu với hình thức trực tuyến và đa phần không quen biết nhau. Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn. Thanh toán trả lương thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Trong nhóm đối tượng bị khởi tố có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin vừa ra trường.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận sau khi được công bố vào tối nay (21.5).

Đại úy Lê Văn Trưởng - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Các đối tượng này lập ra một số trang web và lấy cái địa chỉ server nước ngoài, sau đó lấy sóng, bắt thu phát sóng, mua một số thiết bị thu phát sóng từ nước ngoài về và trình chiếu phát lậu trên một số trang web như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV và Cá Heo TV .

Đường link chính của các trang web này thường xuyên thay đổi do cơ quan chức năng ngăn chặn. Doanh thu chủ yếu từ quảng cáo các trang cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ."