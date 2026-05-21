Xúc phạm trọng tài, trợ lý HLV đội bóng Việt Nam bị VFF phạt cực nặng

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt nặng hai với HLV trưởng và trợ lý HLV của CLB Khánh Hòa. Cụ thể, trợ lý Nguyễn Tấn Điền bị phạt 20 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 4 trận; còn HLV trưởng phải nộp phạt 10 triều động và bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Mọi việc bắt nguồn từ tình ở phút 32 trận Khánh Hòa hòa 2-2 với Bắc Ninh tại vòng 19 giải hạng Nhất 2025/26, diễn ra hôm 16/5 vừa qua trên sân 19/8. Trung vệ Lê Cao Hoài An của Khánh Hòa bị đối thủ phạm lỗi, dẫn đến chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Ban huấn luyện CLB Khánh Hòa cho rằng trọng tài chính Khổng Tam Cường đã nhẹ tay khi không rút thẻ đỏ với cầu thủ đội Bắc Ninh. Vậy là tới giờ nghỉ giữa hiệp, một số thành viên đội chủ nhà lao tới phản ứng trọng tài. Cầu thủ Hoài An còn đưa chân cho trọng tài xem.

Trọng tài chính rút thủ đỏ cho trợ lý HLV Khánh Hòa. (Ảnh: Tiêu điểm thể thao)

Gay gắt nhất là trợ lý HLV Nguyễn Tấn Điền, khi ông đứng sẵn trong đường hầm sâm để phản ứng, dùng nhiều lời lẽ mất kiểm soát. Trọng tài Khổng Tam Cường lập tức rút thẻ đỏ cho ông Tấn Điền, còn HLV trưởng Trần Trọng Bình cũng bị phạt thẻ vàng.

Ban kỷ luật VFF xác định trợ lý Nguyễn Tấn Điền xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa đối với trọng tài. Trong khi đó, HLV trưởng Trần Trọng Bình cũng dính án vì lỗi phản ứng trọng tài.

Với việc bị cấm làm nhiệm vụ 4 trận, trợ lý Nguyễn Tấn Điền sẽ phải nghỉ trong 3 vòng còn lại của giải hạng Nhất 2025/26, đồng thời tiếp tục thực thi án phạt ở vòng 1 mùa sau.

Sau vòng 19, Khánh Hòa có 25 điểm (thắng 7, hòa 4, thua 8), xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã trụ hạng, đồng thời khiến cửa tranh suất lên hạng trực tiếp của CLB Bắc Ninh hẹp lại. Sau trận hòa 2-2 vừa qua, Bắc Ninh hiện kém đội đầu bảng Đồng Nai tới 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu.