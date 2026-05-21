Trang chủ FIFA không điền Việt Nam dự U17 World Cup 2026, VFF phát đi thông báo nóng

Theo đó, trong tài liệu được công bố trên trang chủ FIFA vào ngày 20/5, danh sách 48 đội tham dự U17 World Cup 2026 lại không có tên Việt Nam. Trước đó, U17 Việt Nam đã vào đến tứ kết giải U17 châu Á 2026, qua đó đủ điều kiện dự giải U17 thế giới.

Không chỉ U17 Việt Nam, cả U17 Trung Quốc dù vào tới bán kết giải U17 châu Á 2026 nhưng cũng không có tên trong danh sách của FIFA. Trong khi đó, hai đội đã bị loại từ vòng bảng giải châu Á là U17 Indonesia và U17 Yemen lại có mặt.

Đây có thể là nhầm lẫn trong việc đánh văn bản của FIFA. Hiện VFF đã thông báo sự việc với FIFA và thông tin vụ việc như sau:

"Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Trong phần danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA".

Sai sót trên trang chủ FIFA.

Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến U17 Việt Nam bị ban tổ chức đăng nhầm kết quả.

Còn nhớ ở lượt cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026, dù U17 Việt Nam giành thắng lợi 3-2 trước U17 UAE, nhưng ảnh trong bài đăng trên trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) lại hiện thị ngược lại, với bảng tỉ số là U17 Việt Nam 2-3 U17 UAE.

Chi tiết này được người hâm mộ Việt Nam phát hiện ra và nhanh chóng gây xôn xao ở các diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội.

Trang chủ AFC từng ghi nhầm kết quả trận U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2 thành thua thua 2-3.

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Vào 21h00 tối nay (21/5), lễ bốc thăm chia bảng sẽ được diễn ra. Các đội được phân loại hạt giống dự theo thành tích ở 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (2015, 2017, 2019, 2023 và 2025). Do đây là lần đầu dự giải, nên U17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 4.

Tại lễ bốc thăm, 48 đội sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar ở nhóm 1, thi đấu tại bảng A. Các đội còn lại được bốc thăm vào 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Theo điều lệ, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.