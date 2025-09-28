Trời ơi phim Trung Quốc này đi vào lịch sử nhà đài rồi: Nữ chính đẹp điên đảo thần hồn, xem tập nào đã đời tập đấy

Thời điểm hiện tại, cả mạng xã hội đang phát sốt vì Hãy Để Tôi Tỏa Sáng của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình. Thế nhưng bên cạnh đó, màn ảnh Trung Quốc còn có một bộ phim cực kỳ hay mà khán giả không nên bỏ lỡ là Chước Chước Thiều Hoa.

Thực tế, dù có vẻ không được nhắc tới nhiều tại Việt Nam nhưng ở quê nhà, Chước Chước Thiều Hoa lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thậm chí, mới đây bộ phim còn ghi nhận rating CVB phá mốc 3. Nhờ thành tích này, Chước Chước Thiều Hoa đã đi vào lịch sử của CCTV8. Nói vậy là bởi ngoài Chước Chước Thiều Hoa, chỉ có 2 tác phẩm khác từng phát sóng trên CCTV8 đạt được cột mốc này, đó là Cuồng Phong và Nam Lai Bắc Vãng. Chưa hết, trên Khốc Vân cũng ghi nhận Chước Chước Thiều Hoa đạt rating peak phá mốc 4.

Với những ai đã và đang theo dõi Chước Chước Thiều Hoa, tin rằng họ sẽ đều có chung cảm nhận việc bộ phim này có được thành công là điều hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim cho thấy sự xuất sắc từ nội dung, bối cảnh, trang phục cho đến diễn xuất của dàn cast, đặc biệt là nữ chính Nhiệt Y Trát. Ở tuổi 39, Nhiệt Y Trát vẫn cho thấy phong độ nhan sắc ấn tượng cùng với diễn xuất chân thực, chạm được vào cảm xúc của khán giả, nhất là với những cảnh cao trào, giúp người xem có sự kết nối chặt chẽ với nhân vật.

Ở tuổi 39, nhan sắc và khí chất của Nhiệt Y Trát với vai nữ chính Thiều Hoa xứng đáng được khán giả khen ngợi.

Cô góp phần lớn vào thành công của bộ phim nhờ diễn xuất ấn tượng, nhất là với những cảnh cao trào cảm xúc.

Nhiệt Y Trát tạo phản ứng hóa học tốt với các bạn diễn, trong đó khán giả đặc biệt yêu thích cặp đôi Thiều Hoa - Hạ Sơ (Mao Tử Tuấn).

Cho những ai chưa biết, Chước Chước Thiều Hoa có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Dã Tâm Gia của tác giả Thạch Đầu Dữ Thủy. Lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1916, bộ phim kể xcâu chuyện về nhân vật nữ chính Thiều Hoa (Nhiệt Y Trát), một cô gái nhìn bề ngoài thì yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ.

Thiều Hoa gặp rất nhiều biến cố lớn trong đời. Cô phải cưới con trai họ Trần để cứu anh trai, nhưng sau đó lại trở thành quả phụ mất chồng. Không những vậy, sự nghiệp của Trần gia cũng trở nên sa sút. Đối diện với vô vàn khó khăn, Thiều Hoa dũng cảm đương đầu, tự mình nắm chắc số phận của bản thân, trở thành một người phụ nữ khuấy đảo thương trường.