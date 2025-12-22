Ngày 22-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên), kẻ đã gây ra một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận TPHCM cuối năm 2020.



Kế hoạch cướp tài sản trong buổi trưa vắng

Khoảng tháng 6-2020, Đồng Xuân Quỳnh từ Thái Nguyên vào TPHCM làm giám sát thi công nội thất cho Công ty T.P. Trong thời gian thuê trọ tại phường 5, quận Gò Vấp, Quỳnh được phân công giám sát thi công căn nhà của gia đình bà Ngô Thị N. tại phường 3, quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM.

Quá trình làm việc giúp Quỳnh nắm rõ sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Bị cáo cũng biết gia đình bà N. vừa bán căn nhà khác được 12 tỉ đồng và mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỉ đồng. Theo cáo trạng, những thông tin này, đã trở thành "mồi lửa" cho ý đồ phạm tội.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại toà

Sáng 27-10-2020, Quỳnh mang theo ba lô, thuê xe ôm đến khu vực chợ Nguyễn Đình Chiểu, rồi đi bộ đến ngồi trước nhà bà N. để quan sát. Khoảng 15 phút sau, Quỳnh bấm chuông. Bà N. nhận ra người từng giám sát công trình nên mời vào nhà. Lấy lý do kiểm tra lại nội thất phòng con gái bà N., Quỳnh vào trong nhà, sau đó ngồi nói chuyện ở phòng khách và xác định bà N. đang ở nhà một mình.

Khi bà N. lên lầu 3 cất quần áo, Quỳnh đi theo. Tại lầu 2, bị cáo lấy một sợi dây sạc điện thoại trong phòng con gái bà N., giấu vào túi quần. Lúc bà N. đi xuống, Quỳnh bất ngờ ra tay, dùng dây điện siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào phòng.

Sau khi khống chế nạn nhân, Quỳnh lục soát các phòng, lấy nhiều tài sản có giá trị gồm đồng hồ, nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ, laptop, ổ cứng máy tính và nhiều tài sản khác, cho tất cả vào ba lô.

Sau đó, Quỳnh nảy sinh ý định phóng hỏa căn nhà để che giấu tội ác. Bị cáo lấy quần áo, xốp trong các thùng đựng tivi rải khắp bốn phòng ngủ, lấy dao và bật lửa từ khu bếp.

Theo hồ sơ vụ án, để chắc chắn nạn nhân không còn khả năng sống sót, Quỳnh quay lại phòng, ra tay sát hại bà N. rồi châm lửa đốt từng phòng ngủ trong nhà. Sau đó, bị cáo dắt xe máy ra ngoài, khóa cửa và rời khỏi hiện trường.

Phi tang dấu vết, tiêu thụ tài sản cướp được

Gây án xong, Quỳnh chạy xe lòng vòng ở quận Bình Thạnh (cũ), bỏ lại xe rồi đi bộ về phòng trọ tắm rửa, thay quần áo. Hung khí và quần áo mặc khi gây án được bị cáo cho vào túi ni-lông, mang đi vứt.

Quỳnh mang số ngoại tệ cướp được đến một tiệm vàng ở quận Gò Vấp bán lấy khoảng 52 triệu đồng. Sau đó, bị cáo gặp bạn gái tại một ngân hàng trên đường Phan Đăng Lưu, đưa tổng cộng 60 triệu đồng nhờ chuyển khoản trả nợ cho 8 người. Tối cùng ngày, Quỳnh vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà N. bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều mẫu vật. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định trong các tàn tro, dây điện thu được… có thành phần xăng, dầu, khẳng định đây không phải là vụ cháy ngẫu nhiên.

Tại phiên tòa, bị cáo Đồng Xuân Quỳnh thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân nhưng cho rằng ban đầu chỉ nảy sinh ý định lấy tài sản mang đi bán để trả nợ, không có chủ đích tước đoạt mạng sống người khác.

Khi đại diện VKS truy vấn về việc vì sao sau đó bị cáo lại ra tay sát hại nạn nhân và phóng hỏa đốt nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội, Quỳnh khai rằng thời điểm đó đầu óc trống rỗng "không còn nghĩ được gì".

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh mức án tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Cướp tài sản", 6 năm tù về tội "Huỷ hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội danh là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 900 triệu đồng.