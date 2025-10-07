Phiên bản mới do lập trình viên Demian Ferreiro phát triển, khiến việc chơi Snake ngày xưa bỗng trở nên "sang xịn" và hiện đại hơn hẳn. Dù không gian hiển thị chật hẹp, trò chơi vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh, đòi hỏi độ chính xác cao và không kém phần "ức chế" như bản gốc — một nỗ lực đáng khen của Ferreiro.

Ảnh GIF trên cho thấy cách URL Snake hoạt động, mô phỏng rõ lối chơi của phiên bản gốc dù ở trong không gian cực kỳ hạn chế của thanh địa chỉ.

Nhà phát triển Demian Ferreiro cũng thẳng thắn thừa nhận rằng URL Snake "trò vui". Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện trò chơi và mời cộng đồng đóng góp báo lỗi, ý tưởng cũng như pull request qua kho mã nguồn mở trên GitHub của URL Snake.

Bạn có thể thử chơi rắn săn mồi trên trình duyệt qua địa chỉ này: https://demian.ferrei.ro/snake

Viết URL Snake trong chưa tới 400 dòng JavaScript

Theo thông tin từ trang GitHub của dự án, mã nguồn của URL Snake được công khai và thuộc phạm vi public domain. Ứng dụng được lập trình chỉ với chưa đầy 400 dòng JavaScript, tận dụng Unicode Braille để hiển thị đồ họa.

Về phần hình ảnh, phiên bản Snake này chạy trên lưới 40x4 pixel, dùng RequestAnimationFrame để tạo hiệu ứng chuyển động mượt mà cho các ký tự Braille. Do chiều cao cực hạn chế, người chơi phải phản xạ rất nhanh khi điều hướng con rắn lên hoặc xuống để tránh va chạm.

Có một điểm đáng lưu ý khi chơi URL Snake: trò chơi này có thể khiến lịch sử duyệt web (browser history) bị "ngập" các mục URL Snake chỉ sau một thời gian ngắn. Mỗi lần di chuyển trong game tạo ra một địa chỉ URL mới, dẫn tới hàng trăm mục xuất hiện trong phần lịch sử.

Trên Chrome, người chơi có thể xoá gọn tất cả các mục liên quan bằng cách lọc theo nhóm để xóa sạch chỉ trong một lần thao tác. Các trình duyệt khác cũng có thể có tính năng dọn dẹp tương tự, giúp người dùng dễ quản lý "dấu vết" của những lần chơi Snake ngay trên thanh địa chỉ.