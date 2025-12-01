Xu hướng này bắt nguồn từ các nền tảng mạng xã hội như TikTok với từ khóa #homelessmanprank, nơi giới trẻ tạo ra các bức ảnh AI người lạ đang lục lọi tủ lạnh, dùng bàn chải đánh răng, hay thậm chí nằm ngủ trên giường của cha mẹ.

Sự lo lắng tột độ của phụ huynh được ghi lại qua các tin nhắn và cuộc gọi liên tục, khiến các video này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem.

Khi lan truyền về Trung Quốc qua Douyin (nền tảng tương tự TikTok dành cho Trung Quốc), trò đùa được "bản địa hóa" thành các tình huống như con cái gửi ảnh cho cha mẹ với lời nhắn "người họ hàng xa đang đứng trước cửa" hay vợ gửi cho chồng hình ảnh người lạ ngồi trong bếp.

"Ăn mày AI đột nhập" ở Trung Quốc bắt nguồn từ các nền tảng quốc tế như TikTok với từ khóa #homelessmanprank. Ảnh: Sina

Ảnh chụp màn hình kết quả tìm kiếm trò đùa "ăn mày AI đột nhập" trêu chọc cha mẹ trên một nền tảng video ngắn của Trung Quốc. Ảnh: Sina

Ban đầu, nhiều người xem và người chơi coi đây là trò đùa vô hại. Tuy nhiên, hậu quả thực tế đã chứng minh điều này gây ra thiệt hại về tinh thần và lãng phí nguồn lực công cộng

Tân Hoa Xã mới đây đưa tin một người vợ ở tỉnh An Huy dùng AI tạo ra hình ảnh "người lạ ngồi trong bếp" và gửi cho chồng đang đi ăn bên ngoài. Cô chỉ muốn "thử lòng" chồng nhưng không ngờ hình ảnh quá thật khiến người chồng tin là có kẻ xâm nhập nhà mình.

Người chồng lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi mới phát hiện là báo động giả. Cảnh sát sau đó phê bình người vợ, nhấn mạnh rằng việc dùng AI gây hoang mang là lãng phí nghiêm trọng nguồn lực công cộng.

Thậm chí, một phụ huynh chia sẻ trên Douyin về sự hoảng loạn của mình: "Tối qua thấy tin nhắn con gửi, tôi thực sự đã gọi cảnh sát".

Người này sau đó biết là giả, gọi lại cho cảnh sát để giải thích, nhưng quá muộn. Cảnh sát xuất hiện với 4-5 xe cảnh sát và phụ huynh đó trách mắng đứa con một trận.

Người con gửi ảnh ăn mày vào nhà, nói dối là "anh họ xa", khiến người bố hoảng loạn. Vì lo sợ, ông tức tốc chạy về nhà. Ảnh: Sina

Theo Tân Hoa Xã, những sự cố bất ngờ do ảnh AI tạo ra không hiếm gặp ở Trung Quốc. Chẳng hạn, tại một khu dân cư ở TP Quảng Châu, người con dùng ảnh AI "ăn mày đột nhập" gửi cho cha mẹ, khiến hình ảnh lan truyền trong nhóm cư dân và gây ra sự hoang mang trên diện rộng.

Thậm chí, AI còn bị lạm dụng trong giao dịch thương mại, khi nhiều khách hàng dùng ảnh AI tạo cảnh sản phẩm hư hỏng để yêu cầu người bán hoàn tiền.

Bên cạnh đó, để lôi kéo sự chú ý, một người dùng mạng xã hội tại tỉnh Sơn Đông đã dùng AI bịa đặt cảnh "livestream bán hàng trong tù" và bị cảnh sát xử phạt vì gây rối trật tự.

Trước tình trạng trên, kể từ ngày 1-9, Trung Quốc chính thức áp dụng quy định mới, yêu cầu nội dung do AI tạo ra phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch. Tuy nhiên, theo khảo sát gần đây của Pháp trị Nhật báo, việc thực thi quy định này vẫn thiếu đồng bộ. Kết quả, trên mạng vẫn tràn lan các bức ảnh AI nhìn như thật mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Điều này làm lung lay niềm tin lâu nay rằng "cứ có ảnh là thật", khiến mọi người ngày càng bối rối, không biết đâu mới là thông tin đáng tin cậy.







