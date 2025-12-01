Chuyên gia cảnh báo: "Sắp có biến cố lớn, nếu có tiền hãy đi mua điện thoại mới ngay bây giờ"

Đã qua rồi cái thời iPhone X gây xôn xao với giá bán lên đến hơn 1.000 USD. Ngày nay, hầu hết các mẫu điện thoại đầu bảng đều có giá ngàn đô trở lên (Việt Nam thì luôn ở mức 30 triệu), ngay cả những điện thoại gọi là tầm trung cũng được bán với mức giá 800 USD (mốc 20 triệu).

Tất nhiên, thị trường vẫn có vô số lựa chọn giá phải chăng hơn, và các hãng điện thoại Trung Quốc đã chứng minh họ có thể đưa ra mức giá cạnh tranh hơn trong khi vẫn mang lại trải nghiệm tiệm cận phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, bất kể đang sử dụng loại điện thoại nào, bạn vẫn có thể sẽ phải đối mặt với những đợt tăng giá trong tương lai.

Việc giá điện thoại thông minh ngày càng leo thang không còn là điều xa lạ, nhưng các công ty thường rất khéo léo trong việc điều chỉnh mức tăng một cách từ từ để tránh gây sốc cho người tiêu dùng.

Dù vậy, trong tương lai gần, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một đợt tăng giá mạnh hơn những gì đã quen, và thủ phạm lại là một cái tên rất quen thuộc.

Giá chip nhớ đang tăng vọt

Trong một cuộc họp công bố thu nhập vào ngày 18/11, Xiaomi đã đưa ra cảnh báo rằng chi phí chip nhớ tăng cao sẽ đẩy giá điện thoại thông minh lên theo.

Đây không chỉ là lời cảnh báo dành cho người tiêu dùng. Ngay cả khi các nhà sản xuất có tăng giá bán, mức tăng này cũng có thể không đủ để bù đắp hết chi phí gia tăng. Điều đó buộc tất cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải chấp nhận lợi nhuận bị giảm sút nếu không có các hành động khác.

Đây thực sự là một đợt tăng giá đáng kể. Có thông tin cho rằng Samsung đã tăng giá chip nhớ lên đến 60%. Phần lớn các lô hàng này được dành cho các trung tâm dữ liệu, nhưng điện thoại thông minh cũng là một trong những đối tượng tiêu thụ lớn loại chip này. Vậy nguyên nhân là gì? Đó chính là AI.

Quá trình xử lý AI đòi hỏi một lượng lớn phần cứng bộ nhớ. Khi nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu mới tập trung vào AI tăng đột biến, các nhà sản xuất chip nhớ phải đối mặt với một vấn đề nan giải.

Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng AI vẫn chưa ổn định. Những lời bàn tán về một "bong bóng AI" đang lan truyền khắp nơi, vì vậy, các nhà sản xuất chip nhớ khó có thể tăng cường sản xuất cho đến khi họ chắc chắn rằng thị trường sẽ không đột ngột sụp đổ.

Tác động của nhu cầu gia tăng này có thể được cảm nhận ở mọi nơi, nhưng chính ở phân khúc điện thoại thông minh, chúng ta có thể thấy sự tăng giá mạnh mẽ nhất, ngay cả đối với điện thoại của Samsung.

Điện thoại thông minh có thể tăng giá đáng kể

Thật dễ để nghĩ rằng dòng điện thoại Samsung Galaxy sẽ không bị tăng giá; suy cho cùng, nếu Samsung là nhà sản xuất chip, thì những nhà sản xuất khác mua chip mới là người phải gánh chịu chi phí gia tăng.

Tuy nhiên, do mức tăng giá quá lớn, khó có khả năng công ty này có thể hấp thụ chi phí bổ sung mà không chuyển gánh nặng sang cho khách hàng của mình.

Không chỉ riêng chip nhớ, gần như tất cả các linh kiện bên trong điện thoại của bạn đều đã tăng giá đáng kể trong năm qua, bao gồm cả mô-đun camera.

Cho đến khi nguồn cung bắt kịp nhu cầu, chúng ta sẽ lại chứng kiến sự bùng nổ giá điện thoại thông minh tương tự như đã xảy ra trong thập kỷ trước.

Khi các nhà sản xuất tăng giá thiết bị, mức tăng thường dao động khoảng 100 USD (khoảng vài triệu).

Tuy nhiên, trong năm tới, mức tăng này có thể chỉ là mức tối thiểu. Người dùng nên chuẩn bị cho những đợt tăng giá cao hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì?

Chuẩn bị thế nào cho đợt tăng giá điện thoại thông minh?

Theo chuyên gia Jon Gilbert từ trang Android Police, lời khuyên là hãy mua một chiếc điện thoại thông minh mới ngay bây giờ. Hoặc, nếu đã mua một chiếc điện thoại mới trong hai năm qua, hãy cứ giữ lại chiếc đó.

Điều may mắn là đợt tăng giá này lại rơi vào thời điểm điện thoại thông minh ngày nay đang bền hơn bao giờ hết. Nếu đang sở hữu một chiếc Galaxy S25, bạn có thể an tâm sử dụng trong vài năm tới mà không cần một chiếc điện thoại mới.

Điều quan trọng nên nhớ ở đây là bạn không cần phải mua một chiếc điện thoại mới vào năm 2026.

Đổi mới phần cứng điện thoại thông minh đã chững lại trong những năm gần đây; hãy tìm kiếm những tiến bộ lớn nhất ở phần mềm.

Việc nên thay điện thoại ngay bây giờ, giữ lại chiếc cũ, hay chấp nhận mức tăng giá tiềm năng hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.

Tuy nhiên, bất kể tình hình ra sao, hãy xem xét kỹ lưỡng chiếc điện thoại thông minh hiện tại. Rất có thể, nó sẽ phục vụ bạn thêm ít nhất vài năm nữa. Giải pháp khả thi nhất về mặt kinh tế là giữ lại chiếc điện thoại hiện tại của bạn càng lâu càng tốt.

Nếu buộc phải thay thế điện thoại trong vòng một năm tới, hãy cân nhắc một thiết bị đời cũ có giá tiết kiệm hơn.