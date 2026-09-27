“Trò đỏ đen” quen thuộc hút hơn 106.000 tỷ đồng mỗi năm từ túi người Việt

Con số gây bất ngờ!

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tổng kết hơn 13 năm thực hiện quy định về hoạt động kinh doanh xổ số, tổng doanh thu toàn thị trường trong giai đoạn 2013 - 2025 đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm (khoảng 4 tỷ USD). Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,2%/năm.

Riêng năm 2025, doanh thu thị trường xổ số đạt gần 177.200 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với năm trước. Quy mô này tương đương khoảng 6,7 tỷ USD. Nếu tính theo dân số năm 2025 khoảng 102,3 triệu người, mức chi bình quân tương đương khoảng 1,73 triệu đồng/người/năm cho vé số.

Cùng với doanh thu tăng trưởng, xổ số trở thành một nguồn đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Trong 13 năm từ 2013 - 2025, hoạt động xổ số đã đóng góp 439.070 tỷ đồng vào ngân sách, với tốc độ tăng trưởng bình quân 13,26% mỗi năm. Riêng năm gần nhất, số nộp ngân sách đạt hơn 57.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, nguồn thu từ hoạt động xổ số được bổ sung vào ngân sách địa phương và sử dụng cho các mục tiêu như y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Hoạt động xổ số kiến thiết được tổ chức theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hiện hệ thống xổ số gồm 63 công ty xổ số kiến thiết tại các địa phương, do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và làm chủ sở hữu. Bên cạnh đó là Vietlott, doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước.

Doanh thu và số nộp ngân sách hiện tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Bộ Tài chính cũng ghi nhận khoảng cách về doanh thu giữa các khu vực cũng như giữa các loại hình sản phẩm xổ số có xu hướng gia tăng.

Thị trường hiện có nhiều loại hình như xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn số thủ công, xổ số biết kết quả ngay và xổ số tự chọn số điện toán.

Theo Bộ Tài chính, việc đưa xổ số điện toán vào thị trường được đánh giá là góp phần hạn chế tình trạng lô đề và cờ bạc bất hợp pháp. Trong giai đoạn 2016 - 2025, đối tác của Vietlott là Berjaya cũng đã hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 50 triệu USD.

Bộ Tài chính cho biết hoạt động xổ số còn góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 người thuộc nhóm đối tượng chính sách, người nghèo thông qua hệ thống đại lý bán vé.

Với doanh thu bình quân gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm trong hơn một thập kỷ, cùng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp vào ngân sách, xổ số đang là một thị trường có quy mô đáng kể trong nền kinh tế. Tuy nhiên, quy mô thị trường lớn cũng kéo theo những vấn đề cần được kiểm soát, đặc biệt trong hệ thống phân phối.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2025, các đại lý xổ số tại khu vực miền Nam còn nợ các công ty xổ số 7.628 tỷ đồng. Cơ quan quản lý đánh giá số tiền này ở mức rất lớn và có thể làm gia tăng rủi ro tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết.

Hiện kỳ hạn nợ của đại lý đối với công ty xổ số kiến thiết, với xổ số truyền thống và xổ số lô tô, tối đa không quá 21 ngày kể từ ngày phát hành vé. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xem xét sửa đổi theo hướng rút thời hạn này xuống tối đa 7 ngày.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh cần phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết - những doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.