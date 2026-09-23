Mỹ báo tin vui lớn cho Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng trong 8 tháng đầu năm 2026, với sản lượng tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân giảm khiến tốc độ tăng kim ngạch thấp hơn mức tăng về lượng.

Riêng tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23.000 tấn hồ tiêu, thu về gần 148 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm nhẹ, kim ngạch giảm khoảng 1%. Dù vậy, so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu vẫn tăng khoảng 6%, trong khi trị giá tăng 5%.

Lũy kế 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 192.000 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 1,25 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng hơn 15%, còn giá trị tăng khoảng 10%. Diễn biến này cho thấy sản lượng đang là động lực chính thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2026.

Trái với đà tăng về lượng, giá xuất khẩu bình quân lại có xu hướng đi xuống. Trong tháng 8, giá xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 6.500 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 7 và cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.510 USD/tấn, thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù sản lượng xuất khẩu đang tăng mạnh, việc giá bình quân giảm cho thấy ngành hồ tiêu vẫn đứng trước bài toán nâng cao giá trị sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào gia tăng sản lượng để thúc đẩy kim ngạch.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026. Việt Nam xuất sang thị trường này khoảng 46.000 tấn, chiếm 24% tổng lượng xuất khẩu và cao hơn tỷ trọng cùng kỳ năm 2025.

So với cùng kỳ năm trước, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Mỹ tăng khoảng 24%, trong khi trị giá tăng 19%. Việt Nam hiện cũng là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất của Mỹ, với thị phần hơn 80% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của quốc gia này.

Tại Mỹ, hồ tiêu Việt Nam được sử dụng chủ yếu làm gia vị trong ngành công nghiệp thực phẩm chế biến, chế biến tại gia đình và làm nguyên liệu phối trộn gia vị. Tiêu đen, tiêu trắng và tiêu xay của Việt Nam được sử dụng trong nhiều sản phẩm như xúc xích, thịt xông khói, bánh mì mặn, đồ ăn vặt và các loại nước sốt đóng hộp.

Hồ tiêu Việt Nam cũng là thành phần quan trọng trong nhiều hỗn hợp gia vị phổ biến như thịt nướng (BBQ), gia vị chanh tiêu (lemon pepper).

Hồ tiêu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam.

Hồ tiêu, đặc biệt là tiêu đen, được ví như "vàng đen", vua của các loại gia vị" và là một trong những loại gia vị được tiêu thụ phổ biến nhất thế giới. Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường hồ tiêu quốc tế. Năm 2001, lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, với 50.506 tấn, đạt kim ngạch khoảng 90 triệu USD.

Đến nay, khoảng 95% sản lượng hồ tiêu của Việt Nam được dành cho xuất khẩu. Hồ tiêu của Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường hồ tiêu thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung ở mức thấp, trong khi nhu cầu tại nhiều thị trường lớn có dấu hiệu phục hồi. Tồn kho hồ tiêu toàn cầu hiện còn khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam còn khoảng 50.000 - 60.000 tấn.

Bên cạnh Mỹ, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu đáng chú ý trong 8 tháng đầu năm như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan, Ai Cập và Philippines.